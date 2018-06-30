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Nasrallah'tan "Suriyeli sığınmacıları ülkelerine gönderme" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 00:04 | Son Güncelleme

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, ülkesine geri dönmek isteyen Suriyeli mültecilerden mümkün olan en fazla kişiyi göndermek için bir mekanizma ortaya koyacaklarını açıkladı

Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, ülkesine geri dönmek isteyen Suriyeli mültecilerden mümkün olan en fazla kişiyi göndermek için bir mekanizma oluşturacaklarını söyledi.

Hizbullah'a ait El-Menar kanalına konuşan Nasrallah, Suriye rejimi ve Lübnan kamu güvenliği ile koordinasyon halinde ülkesine geri dönmek isteyen Suriyeli mültecilerden mümkün olan en fazla kişiyi göndermek için bir mekanizma ortaya koyacaklarını belirtti.

Nasrallah'ın ifadeleri hakkında Lübnan veya Suriye tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Hizbullah 2013'ten bu yana tüm eleştirilere rağmen açık bir şekilde Esed rejiminin yanında savaşıyor.

Arsal bölgesindeki 400 Suriyeli mülteci dün, Lübnan makamları ve Suriye yönetiminin koordinasyonunda ülkelerine geri dönmüştü.

- Lübnan'daki Suriyeli mülteci sorunu

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 2017 sonunda Lübnan'daki Suriyeli mülteci sayısını 997 bin olarak açıklamıştı. Arsal'da ise yaklaşık 60 bin sığınmacının yaşadığı ifade ediliyor.

Lübnanlı yetkililer, bir süredir ülkedeki Suriyeli sığınmacılara ülkelerine dönme çağrısı yapıyor. Yetkililer, sığınmacıların ülkedeki sınırlı kaynaklara baskı yaptığını ve uluslararası toplumun mülteciler konusunda desteğinin eksik olduğunu belirtiyor.

Beşşar Esed rejimi ile Lübnan Emniyetinin koordinasyonunda, nisan ayında 500 sığınmacı Suriye'ye dönmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Hasan Nasrallah Hizbullah Lübnan Suriyeli

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