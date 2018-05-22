Nasrettin Hoca, Karagöz ve Hacivat ile sahura kalkıyorlar

Karabük'te ramazan davulcusu Erol Gündüz ve ekibi, Nasrettin Hoca, Karagöz ve Hacivat tiplemeleriyle vatandaşları sahura kaldırıyor.
Karabük’te organizasyon işleriyle uğraşan ve Nasrettin Hoca kılığına giren Gündüz, atın üstünde davulun ritimleri eşliğinde birbirinden güzel maniler söyleyerek, Yeşil Mahalle'deki vatandaşları sahur için uyandırıyor.
Gündüz'e Karagöz ve Hacivat tiplemesiyle iki arkadaşı daha eşlik ediyor.
Ramazan geleneklerini yaşatmak istediklerini belirten Gündüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, farkındalık oluşturduklarını, vatandaşın da beğeniyle karşıladığını anlattı.
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