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Nasuhi Güngör tartışması büyüyor! Eski tweetleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 11:13 | Son Güncelleme

Muharrem İnce'nin Erdoğan-Gülen görüşmesi konusunda kitabını referans gösterdiği Nasuhi Güngör yazdıkları için 'dedikodu ve mesnetsiz iddia' demişti. Göngör'ün 2011, 2012 ve 2013'te attığı üç tweette kitabının arkasında olduğunu yazdığı ortaya çıktı. Tweetlerin birinde "Hayatım boyunca yazdığım her satırın arkasında durdum. Yenilikçi Hareket kitabında ve geçmişte yazdığım her şeyin arkasındayım" diyen Güngör'ün bu tweetleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin "Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partiyi kurmadan önce Fethullah Gülen’le görüştü" iddiasının yankısı sürüyor. İnce, iddia sonrası kendisine tazminat davası açan ve ‘ispatlamazsan namertsin’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’na Kırşehir'de yanıt verdi.

İnce, Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen TRT eski Haber Dairesi Başkanı Nasuhi Güngör’ün kaleme aldığı “Yenilikçi Hareket” isimli kitapta yer alan; 2000 yılında Erdoğan ile Fethullah Gülen’in görüştüğünün detaylarının yer aldığı bölümü okudu. Göngör, kitabında ”Erdoğan 2000 yılı mayıs ayında ABD’ye yaptığı gezide uzun süre orada yaşayan Fethullah Gülen ile de bir araya geldi. Erdoğan Gülen görüşmesi muhtevasından çok uzun yıllardır birbirine hayli mesafeli olan iki farklı ekolün bir araya gelmesi açısından hayli dikkat çekiciydi” satırlarını kaleme aldı.

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"YAZDIKLARIM MESNETSİZ İDDİALAR"

Sözcü'de yer alan habere göre, büyük yankı uyandıran bu sözlerin ardından İnce’ye ilk yanıt kitabın yazarı Nasuhi Güngör’den geldi. Kendi kendini yalanlayan yazar Güngör açıklamasında şunları kaydetti “Sözkonusu kitap yaklaşık 20 yıl önce yayınlandı. O dönem AK Parti’nin kuruluş sürecine dair bazı iddiaları içeriyordu. Kitapta geçen ‘Tayyip Erdoğan-Fethullah Gülen görüşmesi’yle ilgili iddialar, ne yazık ki somut herhangi bir bilgiye ve belgeye değil, tamamen o dönemdeki bazı dedikodulara dayanmaktadır. Zaten kitapta da buna dair hiçbir bilgi ya da belgeye atıf yoktur. Üzülerek ifade edeyim ki, bizzat kendi yazdığım bu iddiaların kamuoyuna bilgi ya da belge gibi sunulacak hiçbir yanı yok. Ne gazeteciliğim, ne de bugüne kadar yaptığım herhangi bir görev bu kitaptaki söz konusu iddiaları doğru kılmaz. Ayrıca sözkonusu iddiaya Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından en net ve açık biçimde cevap verilmiştir. Buna rağmen herhangi bir bilgi ve belgeye dayanmayan bu sözlerin, yıllar sonra bir delilmiş gibi sunulmasının takdirini kamuoyuna bırakıyorum. Nerede ve hangi konumda olursam olayım, benim yıllar önce yazdığım mesnetsiz bir iddianın FETÖ’yle mücadeleye ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki tavizsiz duruşuna en küçük bir zarar getirmesine asla razı olamam. Sayın Cumhurbaşkanımızın FETÖ ve benzeri uluslararası şebekelerle mücadelesine gölge düşürmeyi hedefleyen hiçbir sözün ve iddianın, 20 yıl önce de olsa, altında imzam bile bulunsa savunulacak bir yanı olamaz”

ESKİ TWEETLERİ SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Kitabında yazdıklarını ‘mesnetsiz iddia’ olarak niteleyen Göngür’ün karşısına bu kez de sosyal medya geçmişi çıktı. Göngür, 2013 yılında attığı ve kitabına yönelik eleştirilere verdiği yanıtlarda ‘kitabımda yazdığım her satırın sonuna kadar arkasındayım’ dedi. Güngör, bu sözleri 2011, 2012 ve 2013’te attığı 3 farklı tweette de tekrar etti. Güngör, kitaba yönelik eleştirilerle ilgili 25 Ağustor 2011 tarihinde attığı ilk tweette “Arkadaşlar kimse kimseyi okumak beğenmek zorunda değil. Ben ne yazdıysam arkasındayım. Birbirimize saygı duyalım yeter” ifadelerine yer verdi. Güngör, 23 Ocak 2012 tarihinde attığı tweetinde “Bunların hepsi olacak endişe etmeyin. Yenilikçi Hareket kitabında ve geçmişte yazdığım her şeyin arkasındayım.” dedi. Göngör, 13 temmuz 2013 tarihinde attığı tweette ise kendisini eleştiren bir takipçisine “Hayatım boyunca yazdığım her satırın arkasında durdum. Bunlar üzerinden konuşmak yakışık alıyor mu sence?” diye yanıt verdi.

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"FİTNECİLİK" İLE SUÇLANMIŞTI

Nasuhi Güngör, 3 yıl önce de AK Partili gazeteciler tarafından 'fitnecilikle' suçlanmıştı. Güngör TRT'den istifa ederken de "Kamuoyuyla bazı bilgi ve belgeleri paylaşarak FETÖ’nün TRT’de nasıl hâlâ pervasızca hareket ettiğini ortaya koyacağım" demişti. İşte Nasuhi Güngör'ün ilginç kariyeri...

2013 yılının Aralık ayında TRT Haber Dairesi Başkanı olarak atanan Nasuhi Güngör, Ahmet Davutoğlu’nun Başbakanlığı döneminde, 2016 yılının Ocak ayında görevinden alınmıştı. TRT’nin kadrolu gazetecisi ve Star yazarı olarak hayatına devam eden Güngör’ün kaderi 2016 yılında canlı yayında yaptığı bir açıklamayla değişmişti.

A Haber'de 21 Nisan 2016 tarihinde yayınlanan “Toplumsal Hafıza” programında “AK Parti Davutoğlu ile yoluna devam etmeli mi etmemeli mi” konusu tartışılırken, Star gazetesi yazarı Nasuhi Güngör “AK Parti artık Davutoğlu ile yoluna devam edemez” demiş ve tartışmaların fitilini ateşlemişti. Güngör'ün sözlerine Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Serdar Arseven itiraz ederek Güngör'ü ‘fitne çıkarmakla’ suçlamıştı. TRT, Güngör için de kurum içi soruşturma başlatmıştı.

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ÖNCE GÜNGÖR ARDINDAN PELİKAN BİLDİRİSİ

Güngör’ün bu sözlerinin ardından ise kamuoyunda ‘Pelikan Bildirisi’ olarak bilinen, içeriğinde Ahmet Davutoğlu’nu hedef alan tespitlerin yer aldığı yorumlar hükümet cephesinde geniş yankı uyandırmış, izleyen süreçte Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevinden alınmıştı. Davutoğlu, Nasuhi Güngör’ün açıklamasıyla başlayan sürecin sonunda 22 Mayıs 2016 tarihinde görevinden istifa etmiş ve koltuğunu Binali Yıldırım’a bırakmıştı.

‘BELGE AÇIKLAYACAĞIM" DEMİŞTİ

Binali Yıldırım’ın Başbakanlığı döneminde ise Nasuhi Güngör’ün TRT’deki görevi sona ermişti. Güngör 20 Eylül 2016 tarihinde görevinden istifa etmiş ve istifa açıklamasında TRT’deki FETÖ’cü yapılanmaya dikkat çekmişti. Nasuhi Güngör o dönem yaptığı açıklamada “Bu süreçte kamuoyuyla bazı bilgi ve belgeleri paylaşarak FETÖ'nün TRT'de nasıl hâlâ pervasızca hareket ettiğini ortaya koyacağım” demişti.

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