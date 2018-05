Nasuhi Güngör tartışması büyüyor! Eski tweetleri ortaya çıktı

ESKİ TWEETLERİ SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU



Kitabında yazdıklarını ‘mesnetsiz iddia’ olarak niteleyen Göngür’ün karşısına bu kez de sosyal medya geçmişi çıktı. Göngür, 2013 yılında attığı ve kitabına yönelik eleştirilere verdiği yanıtlarda ‘kitabımda yazdığım her satırın sonuna kadar arkasındayım’ dedi. Güngör, bu sözleri 2011, 2012 ve 2013’te attığı 3 farklı tweette de tekrar etti. Güngör, kitaba yönelik eleştirilerle ilgili 25 Ağustor 2011 tarihinde attığı ilk tweette “Arkadaşlar kimse kimseyi okumak beğenmek zorunda değil. Ben ne yazdıysam arkasındayım. Birbirimize saygı duyalım yeter” ifadelerine yer verdi. Güngör, 23 Ocak 2012 tarihinde attığı tweetinde “Bunların hepsi olacak endişe etmeyin. Yenilikçi Hareket kitabında ve geçmişte yazdığım her şeyin arkasındayım.” dedi. Göngör, 13 temmuz 2013 tarihinde attığı tweette ise kendisini eleştiren bir takipçisine “Hayatım boyunca yazdığım her satırın arkasında durdum. Bunlar üzerinden konuşmak yakışık alıyor mu sence?” diye yanıt verdi.

"FİTNECİLİK" İLE SUÇLANMIŞTI



Nasuhi Güngör, 3 yıl önce de AK Partili gazeteciler tarafından 'fitnecilikle' suçlanmıştı. Güngör TRT'den istifa ederken de "Kamuoyuyla bazı bilgi ve belgeleri paylaşarak FETÖ’nün TRT’de nasıl hâlâ pervasızca hareket ettiğini ortaya koyacağım" demişti. İşte Nasuhi Güngör'ün ilginç kariyeri...