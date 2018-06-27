Natamisin nedir? Natamisin zararları nelerdir? gibi sorular vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Muratbey Burgu Peyniri’nde çıkan Natamisin katkı maddesinin ne olduğu insanlar tarafından merak edilmeye başlandı. İşte Natamisin nedir? Natamisin zararları nelerdir? gibi sorularını cevapları...

NATAMİSİN NEDİR?

Hücre zarında steroller ile, özellikle ergosterol ile birleşerek, hücrenin geçirgenlik mekanizmasını tahrip eder. Bu durumda hücreden katyon sızıntısı nedeniyle, hücre içindeki pH da hızlı bir düşme oluşur.

NATAMİSİN ZARARLARI NELERDİR?

Gıdalarda küf bulunması, insan sağlığı açısından oldukça önemlidir. Küfler, çok düşük sıcaklıklarda bile, yüksek toksik maddeler (mikotoksin) üretebilirler.Bu mikotoksinlerin bazıları kanserojen özelliklere sahiptir. Bu maddeler gıdanın içine dağılırlar ve yüzeydeki küfler dikkatlice temizlense dahi, bu mikotoksinler gıdadan arındırılamaz. Bu nedenle, kesin olarak küf gelişmesini engelleyici etkin yöntemler gerekmektedir.

Natamisin Hücre zarında steroller ile, özellikle ergosterol ile birleşerek, hücrenin geçirgenlik mekanizmasını tahrip eder. Bu durumda hücreden katyon sızıntısı nedeniyle, hücre içindeki pH da hızlı bir düşme oluşur.