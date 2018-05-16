NATO Askeri Komitesi toplantısı sona erdi

BRÜKSEL (AA) - NATO'ya üye ülkelerin genelkurmay başkanlarını Brüksel'de bir araya getiren 179. NATO Askeri Komite Toplantısı sona erdi.

Toplantının ardından NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Petr Pavel, ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti ve NATO'nun Yüksek Müttefikler Dönüşüm Komutanı General Denis Mercier, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Pavel, NATO'nun terörle mücadelesine ilişkin bir soru üzerine, "Terörizmle mücadele sadece terörist öldürmek anlamına gelmiyor. Bundan daha fazlası. Bugünkü toplantımızın büyük bölümünü terörle mücadeleye ayırdık. Sadece yaptıklarımızı değil, yapacaklarımızı da konuştuk." ifadesini kullandı.

Terörle mücadele kapsamındaki planları arasında diğer ortaklarla eğitim misyonları kurmak bulunduğunu belirten Pavel, Irak'taki eğitim misyonunun bunlardan biri olacağını söyledi.

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Scaparrotti ise Afganistan'daki NATO faaliyetlerine ilişkin soruya ise "Afganistan'daki durumda düzelmeyi sürdürmek için kararlılığımızı korumamız lazım. Afganistan hükümetinin ortaya koyduğu yol haritasını takip etmemiz lazım." dedi.