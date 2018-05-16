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NATO Askeri Komitesi toplantısı sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 20:20 | Son Güncelleme

NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Petr Pavel: - "Terörizmle mücadele sadece terörist öldürmek anlamına gelmiyor. Bundan daha fazlası" - "Afgan toplumunda Taliban'a desteğin azaldığını görüyoruz" - ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti: - "Afganistan'daki durumda düzelmeyi sürdürmek için kararlılığımızı korumamız lazım"

BRÜKSEL (AA) - NATO'ya üye ülkelerin genelkurmay başkanlarını Brüksel'de bir araya getiren 179. NATO Askeri Komite Toplantısı sona erdi.

Toplantının ardından NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Petr Pavel, ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti ve NATO'nun Yüksek Müttefikler Dönüşüm Komutanı General Denis Mercier, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Pavel, NATO'nun terörle mücadelesine ilişkin bir soru üzerine, "Terörizmle mücadele sadece terörist öldürmek anlamına gelmiyor. Bundan daha fazlası. Bugünkü toplantımızın büyük bölümünü terörle mücadeleye ayırdık. Sadece yaptıklarımızı değil, yapacaklarımızı da konuştuk." ifadesini kullandı.

Terörle mücadele kapsamındaki planları arasında diğer ortaklarla eğitim misyonları kurmak bulunduğunu belirten Pavel, Irak'taki eğitim misyonunun bunlardan biri olacağını söyledi.

- "Afgan toplumunda Taliban'a destek azalıyor"

Scaparrotti ise Afganistan'daki NATO faaliyetlerine ilişkin soruya ise "Afganistan'daki durumda düzelmeyi sürdürmek için kararlılığımızı korumamız lazım. Afganistan hükümetinin ortaya koyduğu yol haritasını takip etmemiz lazım." dedi.

Pavel ise aynı soruya yaptığı yorumda "Afgan toplumunda Taliban'a desteğin azaldığını görüyoruz." ifadesini kullandı.

- "Ukrayna'nın askeri ve ekonomik açıdan başarılı olması gerekli"

Ukrayna'daki gelişmeleri de değerlendiren Pavel, "Ukrayna için en iyisi, belirlediğimiz yol haritasının takip edilmesi. Bu da Ukrayna'nın askeri ve ekonomik açıdan başarılı olmasını gerekli kılıyor. Bence Rusya'ya en iyi cevap bu olur." diye konuştu.

Pavel, Ukrayna'ya mali, kurumsal ve siyasi olarak destek verdiklerini, Rusya'ya da uluslararası kurallara uyması konusunda baskı uyguladıklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
askeri Komite NATO toplantı

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