NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı

Dışişleri bakanlarının Irak'ta başlatılması planlanan eğitim misyonuna ilişkin de bazı gelişmelere imza attığını kaydeden Stoltenberg, "Irak'taki eğitim misyonunun operasyonlar yoluyla yürütülmesi kararını aldık. Bu birkaç yüz personelden oluşacak, Iraklı eğitmenlere eğitim sağlayacak ve askeri okullar inşa edecek." diye konuştu.

Stoltenberg, tüm NATO müttefiklerinin Esed rejimi tarafından kimyasal silah kullanımını kınadığını belirterek, NATO'nun Suriye'de Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde siyasi çözümü desteklemeye devam ettiğini vurguladı.

İlk oturumda gündemde Rusya'ya ilişkiler ve Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki mevcut durum olduğunu aktaran Stoltenberg, dışişleri bakanlarının öğleden sonra Afganistan'daki gelişmeleri ele alacağını duyurdu.

BRÜKSEL (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya'yla ilişkilerimizde farklı bir durumla karşı karşıyayız. Soğuk Savaş döneminde değiliz ancak Soğuk Savaş sonrasında stratejik ortaklık inşa etmeye çalıştığımız bir dönemde de değiliz." dedi.

- Kuzey Kore'deki gelişmeler

Stoltenberg, Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri arasındaki görüşmeyi "tarihi bir gün" olarak niteleyerek, taraflar arasındaki sorunların tam anlamıyla çözülmesi için "daha uzun bir yol olduğunu" söyledi.

Kuzey Kore'ye yönelik güçlü uluslararası yaptırımların bugün kaydedilen gelişmelerde etkili olduğunu ifade eden Stoltenberg, NATO'nun siyasi çözümü desteklemeye devam ettiğini anımsattı.

- Pompeo'yla ilk görüşme

Stoltenberg, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Senato'daki oylamanın ardından çok kısa sürede NATO'ya gelmesinin ittifaka verdiği önemi gösterdiğini belirtti.

Pompeo'yla kısa bir ikili görüşme yaptığını da aktaran Stoltenberg, Rusya'yla ilişkiler ve Irak eğitim misyonuna dair görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

- Rusya'yla ilişkiler

Rusya'yla ilişkilerde caydırıcılık ve diyaloğu ön planda tutan bir yaklaşım sürdürmeye devam ettiklerini anımsatan Stoltenberg, "Rusya'yla ilişkilerimizde farklı bir durumla karşı karşıyayız. Soğuk Savaş döneminde değiliz ancak Soğuk Savaş sonrasında stratejik ortaklık inşa etmeye çalıştığımız bir dönemde de değiliz. " ifadelerini kullandı.