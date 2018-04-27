BRÜKSEL (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile) Görüşmemizde daha önce Suriye ile ilgili çalışma grubumuzun ön mutabakatı sağladığı yol haritasının bir an önce iki bakan tarafından onaylanması konusunda teyitleştik." dedi. Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Çavuşoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, toplantının temmuz ayında gerçekleşecek Brüksel Zirvesi'ne hazırlık niteliğinde olduğunu kaydetti. Toplantıda terörle mücadele konusunun gündemde olduğunu aktaran Çavuşoğlu, bu çerçevede NATO'nun rolü ve ittifak ülkelerinin kapasitesinin güçlendirilmesini ele aldıklarını belirtti. Toplantının diğer bir gündem maddesinin NATO'nun açık kapı politikası olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "NATO'nun genişlemesini biz destekliyoruz. Özellikle Bosna Hersek, Makedonya ve Gürcistan'ın NATO üyelik sürecinin hızlandırılması konusundaki düşüncelerimizi bugün paylaştık." diye konuştu. Çavuşoğlu, sabah oturumunda Rusya'yla ilgili çalışma kahvaltısı olduğunu, burada Rusya'yla ilişkilerin nasıl götürüleceğine yönelik görüş alışverişinde bulunulduğunu kaydetti.

- "Ege'de gerginliği artırıcı adımlardan kaçınılması gerektiğini söyledik" İkili görüşmeleri çerçevesinde İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'la görüştüğünü, bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngiltere ziyaretine ilişkin konuları ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'yla da Macaristan ile Ukrayna arasında bazı konulardaki anlaşmazlığın NATO'ya yansıdığını, bunun nasıl aşılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti. Norveç Dışişleri Bakanı Ine Marie Eriksen Soreide'yle de bir görüşme gerçekleştirdiğini kaydeden Çavuşoğlu, Türkiye ile Norveç arasındaki ilişkilerin "mükemmel düzeyde" olduğuna dikkati çekti. Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos ​​Kotzias'la da bir araya geldiğini belirterek, " Verimli bir toplantı geçirdik. Yunanistan bizim önemli bir komşumuz. Anlaşamadığımız bazı konular var ve Ege'de olsun, bölgede olsun çetrefilli konular da var. Yer yer bu konular maalesef ilişkilerimizde bir gerginliğe yol açıyor. Bu tür adımlardan kaçınılması gerektiğini net bir şekilde söyledik. Özellikle Ege'de herhangi bir kazanın yaşanmaması için retorik ve gerginliği artırıcı adımlardan kaçınılması gerektiğini özellikle vurguladık." ifadelerini kullandı.

- "Münbiç modeli Suriye'nin diğer kesimlerine de uygulanacak" Son olarak ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yla görüştüğünü açıklayan Çavuşoğlu, Pompeo'nun göreve gelir gelmez ilk ziyaretini NATO'ya yaptığını anımsattı. Çavuşoğlu,"Görüşmemizde daha önce Suriye ile ilgili çalışma grubumuzun ön mutabakatı sağladığı yol haritasının bir an önce iki bakan tarafından onaylanması konusunda teyitleştik." dedi. Pompeo'nun kendisini en kısa zamanda Washington'a davet edeceğini söyleyen Çavuşoğlu, "Bu yol haritasını onayladıktan sonra Münbiç modelini Suriye'nin diğer kesimlerinde, özellikle Fırat'ın doğusunda uygulayacağız. Böylelikle ikili ilişkilerimizde gerginliğe yol açan bir konuda da birlikte adım atmış olacağız." açıklamasında bulundu. - "Münbiç'te ABD ile birlikte hareket edeceğiz" Çavuşoğlu, "Pompeo döneminde daha stabil ve daha az sürprizli bir Washington beklentiniz var mı?" sorusu üzerine, "ABD'nin bize yönelik sözleri oldu. YPG'ye silah verilmemesi, Münbiç'ten YPG'nin çekilmesi gibi. Bu sözlerin tutulmadığını gördük. Bu sözlerin nasıl tutulduğunu görmek için zaten çalışma önerisi oldu, çalışma gruplarını bu nedenle kurduk. O nedenle (yol haritası) uygulandığı zaman diyoruz. Bugün Pompeo'yu çok kararlı gördüm." değerlendirmesini yaptı.