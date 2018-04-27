NATO Dışişleri Bakanları toplantısı

Pompeo, müttefiklerin, temmuz ayında yapılacak NATO zirvesine kadar savunma harcamalarını milli gelirlerinin yüzde 2'sine çıkaracak planlarını sunması gerektiğini belirterek, "Ortak savunma daha fazla yük paylaşımı anlamını taşıyor." ifadesini kullandı.

Katıldığı ilk NATO toplantısında çok sıcak karşılandığını belirten Pompeo, "ABD'nin ittifak liderliğini sürdürmeye hazır olduğunu bugün açıkça ortaya koydum." değerlendirmesinde bulundu.

İran nükleer anlaşması hakkında Pompeo, ABD Başkanı Trump'ın söz konusu anlaşmadan çekilip çekilmeyeceği hakkında henüz bir karar vermediğini belirterek, "Kusurlarıyla ilgili önemli bir düzeltme yapılmaması halinde (Trump'ın) bu anlaşmada kalması mümkün görünmüyor." diye konuştu.

BRÜKSEL (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çekilip çekilmeyeceği hakkında henüz bir karar vermediğini belirterek, "Kusurlarıyla ilgili önemli bir düzeltme yapılmaması halinde (Trump'ın) bu anlaşmada kalması mümkün görünmüyor." dedi.

Rusya'nın eylemleri karşısında NATO'nun her zaman önemli bir konumda olduğunu vurgulayan Pompeo, "Rusya, müttefik ve ortakları hem askeri hem de demokratik kurumlara yönelik saldırgan kampanyalarıyla tehdit ediyor." diye konuştu.

Pompeo, Rusya'nın demokratik dünyaya katılmasını görmekten memnun olacağını söyleyerek, bu konuda tercihi Rusya'nın yapacağını anlattı.

NATO'nun açık kapı politikasına ABD'nin destek verdiğinin altını çizen Pompeo, aday ülkelerle ikili olarak ve NATO yapısı içerisinde beraber çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Pompeo, yük paylaşımı ve savunma yatırımlarını geliştirmek, savunma ve caydırıcılığı güçlendirmek ve terörle mücadeleyi NATO zirvesinde öncelikli ele alınacak konular olarak sıraladı.

Öte yandan Pompeo, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u bir araya gelmelerinden ötürü tebrik etti.

