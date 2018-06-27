NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı tebrik etti

Dünya şokta! ABD Başkanı Trump geri adım attı
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den ABD'ye sert mesaj: Diz çöktüreceğiz!
Muharrem İnce'nin İzmir mitingi öncesinde Erdoğan'a küfür eden 5 kişi tutuklandı
CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'dan HDP itirafı
Viranşehir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Ünlü kahve zincirinde 'Recep Tayyip Erdoğan' ismi yasak
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden ilk detaylar
İstanbul'dan milletvekili seçilen HDP'li Ahmet Şık'tan olay iddia: Dijital yazılımla işi bitirdiler
Örümcek sanıp öldürdü, ne olduğunu öğrenince evden kaçtı!
Seçim kampanyası sosyal medyaya da bulaştı!