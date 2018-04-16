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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO kimyasal silahların Suriye rejimi tarafından kullanılmasını kınıyor ve barışa tehdit olarak görüyor" dedi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 14:11 | Son Güncelleme

IHAAW140446-SIY/16-04-2018 - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO kimyasal silahların Suriye rejimi tarafından kullanılmasını kınıyor ve barışa tehdit olarak görüyor" dedi. 16.04.2018 14:04:46 TSI NNNN

IHAAW140446-SIY/16-04-2018

- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO kimyasal silahların Suriye rejimi tarafından kullanılmasını kınıyor ve barışa tehdit olarak görüyor" dedi.

16.04.2018 14:04:46 TSI
NNNN

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