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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'ye geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 15:00 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 16 Nisan'da Türkiye'ye resmi bir ziyaret düzenleyeceği bildirildi. Stoltenberg ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Org. Akar, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Savunma Bakanı Canikli ile görüşecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'ye geliyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 16 Nisan'da Türkiye'ye resmi ziyaret düzenleyecek. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüşecek.

GÜNDEMDE NELER VAR?

Stoltenberg'in temaslarında Türkiye-NATO ilişkileri, Zeytin Dalı Harekatı, terörle mücadele, 2018 Brüksel Zirvesi hazırlıkları ve bölgesel konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Jens Stoltenberg NATO Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
RUSLARA KARŞI ÜST İSTEYECEK ZAVALLI BİZİM LAFCILAR NE DİYECEK KESİM BİZİ AB ALIN DERLER
Hani bu BOP eş başkanı PAPA dostu keşke YUNAN kazansaydı diyen TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan ihaneti rüşveti hırsızlığı belgeli TÜRKLÜK düşmanı eyy NATO demiş bop taşeronluğunu küresel güçlerin Piyonlugunu birakmisti birakamaz onların cocugu
oturmuşsun almanın kucağına ordan yaz babam yaz pislik fetocu seni
Bence ülkeyi yönetenlerin kafası karışık..Böylesi bir krizde ne yapacaklarını bilmiyorlar.. Şimdi biz Nato ile birlikte mi haraket edecegiz yoksa Rusya ve Iran ile mi ?
@r.etkar uruguay ile is birligi yapacaz? Hacı cıkarlar neyle onla isbirligi yapacaz
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