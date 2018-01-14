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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg:

GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 22:45 | Son Güncelleme 5 saat önce

- "Çin, Rusya ve Kuzey Kore'de nükleer silahlar dururken, NATO'nun nükleer silahları terk etmesi dünyayı daha güvenli bir duruma getirmez"

STOCKHOLM (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması ile ilgili, ''Çin, Rusya ve Güney Kore'de nükleer silahlar dururken, NATO'nun nükleer silahları terk etmesi dünyayı daha güvenli bir duruma getirmez.'' dedi.Stoltenberg, İsveç'in Salen kentinde düzenlenen "Uluslararası Güvenlik Stratejisi Konferası"nda yaptığı konuşmada, "Nükleer silahsız dünya'' fikrini desteklediğini ancak bunun imkansız olduğunu belirtti.Genel Sekreter Stoltenberg, ''Çin, Rusya ve Güney Kore'de nükleer silahlar dururken, NATO'nun nükleer silahları terk etmesi dünyayı daha güvenli bir duruma getirmez. Dünyada bir denge olması lazım. Bu nedenle NATO, BM Genel Kurulu'nda kabul edilen nükleer silahları yasaklayan uluslararası anlaşmayı desteklemiyor.'' değerlendirmesinde bulundu.Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması, BM'de nükleer silah sahibi ülkelerin boykotuna rağmen 122 ülkenin desteğiyle kabul edilmişti.

(AA)

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