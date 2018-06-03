VILNIUS (AA) - NATO'nun Polonya ve Baltık ülkeleri Litvanya, Letonya ve Estonya'yı kapsayan "Kılıç Darbesi 18" tatbikatı başladı.
ABD Avrupa Ordusundan yapılan açıklamada, ittifakın doğu kanadını korumayı amaçlayan tatbikata 20 ülkeden 18 bin askerin katıldığı belirtildi.
Tatbikatın Rusya'nın askeri manevralarının çevresindeki NATO üyesi ülkelerde tedirginliğe yol açtığı bir dönemde ittifak üyeleri arasındaki birlik ve dayanışmayı vurgulamayı amaçladığı kaydedildi.
Açıklamada tatbikatın Rusya'yı provoke etmeyi amaçlamadığının altı çizildi.
- İsrail de katılıyor
Tatbikata bu yıl ilk kez NATO üyesi olmayan bir ülke olarak İsrail'in de katılacağı ifade edildi.
Kılıç Darbesi tatbikatı 2010 yılından bu yana ABD Avrupa Ordusu komutasında icra ediliyor.
LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı
Devlet Bahçeli 'Cezaevindekiler isyan başlatırsa ne olur?' demişti.... Diyarbakır cezaevinde gerginlik iddiası!
Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?
Son dakika! Şile'de tekne alabora oldu: 1 ölü 1 kayıp 3 kişi ise kurtarıldı
Öğrencilerinin gözü önünde köpek yavrusunu kaplumbağaya yediren öğretmene dava
Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit ediyorlar
Trump'a kötü haber: G7 üyesi 6 ülke ABD'ye karşı birleşti
Tokat'ta feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Kelkit Çayı’na düşen 7 yaşındaki Halil Karaçam'dan haber alınamıyor!
Huawei yeni akıllı saati çok konuşulacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum