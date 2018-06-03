VILNIUS (AA) - NATO'nun Polonya ve Baltık ülkeleri Litvanya, Letonya ve Estonya'yı kapsayan "Kılıç Darbesi 18" tatbikatı başladı.

ABD Avrupa Ordusundan yapılan açıklamada, ittifakın doğu kanadını korumayı amaçlayan tatbikata 20 ülkeden 18 bin askerin katıldığı belirtildi.

Tatbikatın Rusya'nın askeri manevralarının çevresindeki NATO üyesi ülkelerde tedirginliğe yol açtığı bir dönemde ittifak üyeleri arasındaki birlik ve dayanışmayı vurgulamayı amaçladığı kaydedildi.

Açıklamada tatbikatın Rusya'yı provoke etmeyi amaçlamadığının altı çizildi.

- İsrail de katılıyor

Tatbikata bu yıl ilk kez NATO üyesi olmayan bir ülke olarak İsrail'in de katılacağı ifade edildi.

Kılıç Darbesi tatbikatı 2010 yılından bu yana ABD Avrupa Ordusu komutasında icra ediliyor.

