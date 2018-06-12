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"NATO, Kim-Trump zirvesinden memnuniyet duyuyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 19:04 | Son Güncelleme

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: - "NATO, ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim arasındaki tarihi zirveden memnuniyet duyuyor"

BRÜKSEL (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un Singapur'daki zirvesini "tarihi" olarak nitelendirerek, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik çalışmaları desteklediğini bildirdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Stoltenberg, nükleer silahlardan arındırılmış Kore Yarımadası'nın NATO müttefiklerinin, bölgenin ve küresel toplumun güvenliğine katkı sağlayacağını belirterek, bu yöndeki tüm çabaları güçlü bir şekilde desteklemeye devam ettiğini vurguladı.

Stoltenberg, "NATO, ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim arasındaki tarihi zirveden memnuniyet duyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Kuzey Kore NATO Stoltenberg Trump

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