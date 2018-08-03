HABER

NATO Müttefik Kara Komutanlığında devir teslim töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 13:17 | Son Güncelleme

NATO Müttefik Kara Komutanı Korgeneral John C. Thomson: - "Türkiye ile Amerika arasındaki askeri ilişkiler çok güçlü. Geçen sene bu zamanlarda Afganistan'daydım. Türk generaller ve subaylarla tanıştım. Türkiye NATO'nun çok eski bir üyesi. Bu ilişkilerin güçlülüğünü koruyacağına inanıyorum" - ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Curtis Michael Scaparrotti: - "NATO bugün daha kompleks krizlerle baş başa. Başlıca stratejik mücadelemiz Rusya'dır. Rusya sadece 'bir kriz yönetimi' ile ele alınamaz. Krizi yönetmeli, stabilize etmeli, 360 derecelik bir anlayışla savunma yapmalıyız"

İZMİR (AA) - NATO Müttefik Kara Komutanlığı görevini devralan Korgeneral John C. Thomson, "Türkiye ile Amerika arasındaki askeri ilişkiler çok güçlü. Geçen sene bu zamanlarda Afganistan'daydım. Türk generaller ve subaylarla tanıştım. Türkiye Nato'nun çok eski bir üyesi. Bu ilişkilerin güçlülüğünü koruyacağına inanıyorum." dedi.

NATO Müttefik Kara Komutanlığındaki devir teslim törenine, ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Curtis Michael Scaparrotti, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve çok sayıda yabancı asker katıldı.

Törende, komutanlıkta vekaleten görev yapan Korgeneral Paolo Ruggiero, görevi Korgeneral John C. Thomson'a devretti.

Törende konuşan ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Curtis Michael Scaparrotti, agresif rakiplerin meydan okumalarıyla karşı karşı kaldıklarını, bu durumun demokratik ülkeleri korkutabildiğini söyledi.

NATO'nun Soğuk Savaş'tan bu yana tarihteki en çeşitli ve birbiriyle bağlantılı dönemde olduğuna dikkati çeken Scaparrotti, birliğin, karşılaşılan krizleri başarıyla yönetme ve stabilize etmesinin gerekliliğine işaret etti. Scaparrotti, birliğin bunu yapabilmesi için "stratejik zorluk yönetimi" gerekliliğinin altını çizdi.

Scaparrotti, NATO'nun son zamanlarda Bosna Hersek, Afganistan, Kosova ve Libya gibi bireysel krizlerin yönetilmesine odaklandığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Bu krizler birbirinden izole krizlerdi. NATO bugün daha kompleks krizlerle baş başa. Başlıca stratejik mücadelemiz Rusya'dır. Rusya sadece 'bir kriz yönetimi' ile ele alınamaz. Krizi yönetmeli, stabilize etmeli, 360 derecelik bir anlayışla savunma yapmalıyız. Bu da stratejik mücadele yönetimi gerektirecektir. Kara Komutanlığı, NATO adaptasyonunda hayati rol oynuyor. Barışta nasıl hareket ediyoruz, krizde nasıl düşünüyor ve tarz alıyoruz, nasıl planlıyoruz, hazırlığımızı nasıl geliştiriyoruz, nasıl kumanda ve kontrol ediyoruz ve çatışmalara nasıl cevap veriyoruz. LANDCOM, gelecekte de NATO'nun öncü temsilcisi olmaya devam edecek. İttifaktaki mühim hizmetiniz için teşekkürlerimizi arz ediyorum."

NATO Müttefik Kara Komutanlığı görevini devralan Korgeneral John C. Thomson, tören sonrasında gazetecilere, 3 gündür İzmir'de bulunduğunu, kentte olmaktan heyecanlı, onurlu ve gururlu olduğunu ifade etti.

- Türkiye ile ABD arasındaki askeri ilişkiler

Thomson, Türkiye ile ABD arasındaki askeri ilişkilerin seyrine ilişkin soru üzerine "Türkiye ile Amerika arasındaki askeri ilişkiler çok güçlü. Geçen sene bu zamanlarda Afganistan'daydım. Türk generaller ve subaylarla tanıştım. Türkiye, NATO'nun çok eski bir üyesi. Bu ilişkilerin güçlülüğünü koruyacağına inanıyorum." dedi.

Bir gazetecinin "Türk kamuoyunda bölge güvenliği konusunda NATO'nun Türkiye'ye gerekli desteği vermediği yönünde bir görüş hakim. Bölge güvenliği konusunda NATO neler yapıyor?" sorusu üzerine ise Thomson, "NATO sorumluluğunda bulunan 360 derecelik alanda, doğu, batı, kuzey, güney olmak üzere bütün tehditlere cevap vermekteyiz ve vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

PARTNERBu kadarına da pes! Yok böyle ilanBu kadarına da pes! Yok böyle ilan
Karaköy'de gündüz vakti akılalmaz olay! Genç kız dehşeti yaşadıKaraköy'de gündüz vakti akılalmaz olay! Genç kız dehşeti yaşadı
DEAŞ'ın katlettiği Ezidiler, Diyarbakır'da anıldıDEAŞ'ın katlettiği Ezidiler, Diyarbakır'da anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Avrupa Kuvvetler (EUCOM) Komutanı Orgeneral Curtis M. Scapar Devir Teslim Töreni NATO Kara Kuvvetleri Komutanlığı NATO Müttefik Kuvvetler Komutanı

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı!

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı

Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

İlginizi Çekebilir

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

Türkiye-ABD krizi için şoke edecek açıklama! Dünyayı sarsacak sözler

Türkiye-ABD krizi için şoke edecek açıklama! Dünyayı sarsacak sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan en yüksek devlet memuru atamasını yaptı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan en yüksek devlet memuru atamasını yaptı!

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
100 yıl önce bastırılan 'İslam'ın Halaskârları' afişlerinden biri bulundu!

100 yıl önce bastırılan 'İslam'ın Halaskârları' afişlerinden biri bulundu!

Öldü denilen bebek ortaya çıktı! Dehşete düşüren olay

Öldü denilen bebek ortaya çıktı! Dehşete düşüren olay

Uğur Mumcu'nun ablası hayatını kaybetti

Uğur Mumcu'nun ablası hayatını kaybetti

Karaköy'de gündüz vakti akılalmaz olay! Genç kız dehşeti yaşadı

Karaköy'de gündüz vakti akılalmaz olay! Genç kız dehşeti yaşadı

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

İYİ Partili isimden Süleyman Soylu ile Berat Albayrak'ın çarpışmasıyla ilgili gündem yaratacak tweet!

İYİ Partili isimden Süleyman Soylu ile Berat Albayrak'ın çarpışmasıyla ilgili gündem yaratacak tweet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.