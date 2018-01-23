NATO Parlamenter Asamblesine Zeytin Dalı Harekatı mektubu

Zeytin Dalı Harekatı'nın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birlemiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin terörle mücadele konusundaki 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde tanımlanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde icra edildiğini belirten Çonkar, harekatın planlama ve uygulamasında sadece teröristlere ait barınak, sığınak, mevzi, araç, gereç ve mühimmatın hedef alındığını, sivillerin zarar görmemesi için gereken tüm dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini vurguladı.

Çonkar, mektupta, "Türk Silahlı Kuvvetleri, hudutlarımızda güvenlik ve istikrarı sağlamak ve bölge halkını baskı ve zulmünden kurtarmak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmeyi amaçlamaktadır." diye yazdı.

Çonkar, şöyle devam etti:

"Bu harekat kuşkusuz, birtakım unsurların (PKK, PYD-YPG, DEAŞ ve türevleri) Türkiye ve dünyaya önemli bir güvenlik tehdidi oluşturması gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Sınırlarımızda terör örgütlerinin yol açtığı çatışmalar ve şiddet olayları, 370 bini Kürt olmak üzere 3,5 milyon masum insanı yurtlarını terk etmeye zorlamıştır. Bu insanlar bölgedeki tek güvenli liman olan Türkiye'ye sığınmıştır. Nitekim ülkemiz, bugün, dünyada mültecilere en büyük katkıyı sağlayan ülke konumundadır. Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı'nda olduğu gibi, sınırında oluşturulmakta olan terör koridorunu ortadan kaldırmayı, bölge insanına yönelik terör örgütlerinin baskısını sona erdirmeyi ve bölgedeki barışın yeniden tesis edilmesini amaçlamaktadır."

Türkiye'nin geçen yıl da sınırdaki DEAŞ unsurlarını temizlemek için,BM Sözleşmesi'nin 51. maddesinin meşru müdafaa ilkesi çerçevesinde Fırat Kalkanı Harekatı'nı icra ettiğini hatırlatan Çonkar, harekatın terör örgütünün Suriye'deki saldırı kapasitesini ortadan kaldırdığını ve sınır hattı boyunca 243 yerleşimi kapsayan yaklaşık 2 bin kilometrelik bir alanda"teröre karşı güvenli bir bölge" oluşturulmasını sağladığını hatırlattı.