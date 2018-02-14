BRÜKSEL (AA) - NATO, Kuzey Amerika ve Avrupa arasındaki deniz yolu ulaşım hatlarını korumak için yeni bir komuta merkezi ve ittifakın savunma gücünü arttırmak amacıyla yeni bir siber operasyon merkezi kurulmasına karar verdi.

NATO üyesi ülkelerin savunma bakanlarını Brüksel'de bir araya getiren NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk gününün sonunda Genel Sekreter Jens Stoltenberg basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg, bugün yeni NATO komuta yapısının temel bileşenlerine dair kararlar alındığını belirterek, "Amacımız, Kuzey Amerika ve Avrupa arasındaki deniz yolu ulaşım hatlarını korumaya yardımcı olmak." diye konuştu.

Lojistik, güçlendirme ve askeri hareketlilik için yeni bir destek merkezi kurulacağını dile getiren Stoltenberg, birliklerin ve teçhizatın hareketinin iyileştirilmesinin, toplu caydırıcılık ve savunma için gerekli olduğunu vurguladı.

NATO'nun savunma gücünü arttırmak için yeni bir Siber Operasyon Merkezi kurulacağına dikkati çeken Stoltenberg, haziran ayında NATO üyesi ülkelerin savunma bakanlarının alınan kararların hayata geçirilmesi için bir araya geleceği bilgisini paylaştı.