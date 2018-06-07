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NATO Savunma Bakanları Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 19:59 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson ve Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile ayrı ayrı görüştü - Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı Savunma Bakanları Oturumu'na katılan Canikli, çekilen aile fotoğrafında yer aldı

BRÜKSEL (AA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, İngiltere ve Fransa Savunma Bakanlarıyla ayrı ayrı görüştü.

Canikli, NATO Savunma Bakanları toplantısı için geldiği NATO Karargahı'ndaki temasları kapsamında, İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı Savunma Bakanları Oturumu'na katılan Bakan Canikli, çekilen aile fotoğrafında yer aldı.

Canikli, aile fotoğrafı çekiminin ardından Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile görüştü.

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