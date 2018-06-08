BRÜKSEL (AA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumuna katıldı.

Canikli, Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı Savunma Bakanları Oturumu'na katılmak üzere, NATO Karargahı'na geldi.

Burada toplantının ikinci gün oturumuna iştirak eden Bakan Canikli, daha sonra Avustralya Savunma Bakanı Marise Payne ile görüştü.

