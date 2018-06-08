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NATO Savunma Bakanları Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 16:29 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı James Mattis: - "Biz işimiz bitti diye Suriye'den ayrılıp hemen DEAŞ'ın tekrar bu bölgelere girmesine izin veremeyiz. Bölgesel yönetim ve güvenlik güçlerini desteklemeliyiz" - "Ortak güvenliğimize yönelik tehditler azalmadı. Güneyde DEAŞ, doğuda ise artan Rus agresifliği ve hibrit tehditler varlığını sürdürüyor"

BRÜKSEL (AA) - ABD Savunma Bakanı James Mattis, "Biz işimiz bitti diye Suriye'den ayrılıp hemen DEAŞ'ın tekrar bu bölgelere girmesine izin veremeyiz." dedi.

Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından basına açıklamalarda bulunan Mattis, toplantıda Brüksel NATO Zirvesi için önemli konularda hazırlık yapıldığını belirterek, "İttifakımızın savaşmaya hazır konumda olması için gerekenleri yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Mattis, NATO'nun üye ülkelere yönelik tehditlere karşı caydırıcılığını güçlendirdiğini aktararak, "Ortak güvenliğimize yönelik tehditler azalmadı. Güneyde DEAŞ, doğuda ise artan Rus agresifliği ve hibrit tehditler varlığını sürdürüyor." diye konuştu.

DEAŞ'la mücadele çerçevesinde operasyonların devam edeceğini ve terör örgütünün tekrar güçlenmesinin engelleneceğini dile getiren Mattis, "Tüm dünyada DEAŞ'ı yok etmek için kararlı çabalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

- "Suriye'de bölgesel güçleri desteklemeliyiz"

ABD'nin Suriye'den ne zaman çekileceğinin sorulması üzerine Mattis, Suriye'de DEAŞ'la mücadelenin sürdüğüne ve terör örgütünün tehdit olmaya devam ettiği müddetçe de süreceğine işaret etti.

Suriye'nin tam olarak DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından da ABD'nin ülkeden hemen ayrılmayacağına dikkati çeken Mattis, "Biz işimiz bitti diye Suriye'den ayrılıp hemen DEAŞ'ın tekrar bu bölgelere geri girmesine izin veremeyiz. Bölgesel yönetim ve güvenlik güçlerini desteklemeliyiz." dedi.

ABD'nin Esed rejimiyle savaşma ihtimalinin bulunup bulunmadığının sorulması üzerine ise Mattis, "Biz DEAŞ'la savaşmak için Suriye'deyiz. Bunu birçok kez açık bir şekilde dile getirdik." ifadelerini kullandı.

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