NATO Suriye'yi görüşmek için olağanüstü toplanacak

BRÜKSEL (AA) - NATO Kuzey Atlantik Konseyi, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine karşı düzenlediği saldırıları görüşmek için olağanüstü toplanacak.
NATO yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, NATO Kuzey Atlantik Konseyi'nin bugün öğleden sonra Brüksel'deki NATO karargahında olağanüstü toplanacağı ve müttefiklerin Esed rejimine yönelik saldırıları görüşeceğini bildirildi.
Konsey'de İngiltere, Fransa ve ABD temsilcilerinin Suriye'ye yönelik saldırıları hakkında diğer müttefiklere bilgi vereceği kaydedildi.
NATO Kuzey Atlantik Konseyi, Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in başkanlığında 29 üye ülkenin daimi temsilcilerinin katılımıyla toplanacak.
ABD'nin Suriye operasyonu... Rusya harekete geçiyor! İşte ilk tepkiler
Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki
İranlı gazeteciden çarpıcı Rusya iddiası!
Korkunç! 13 yaşındaki genç kız...
İsviçre ile kriz kapıda! Türkiye'den ilk tepki geldi
Ünlü sporcular herkesin içinde öpüştü!
Ödül törenine damga vuran kıyafet
Selahattin Demirtaş: Ben orada ölürsem tabutumu dik çıkarsınlar
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya krizine ilişkin açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum