NATO toplantısında ATAK şov

Genelkurmay yetkilileri uçuşun planlandığını doğrulayarak nihayi kararın Brüksel’deki komuta merkezinde olduğunu vurguladı.

NATO’nun en büyük ordularından biri olan TSK’nın 2021 yılında hayata geçirilmesi planlanan Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti’nin de komutasını üstlenmesinin bu zirvede görüşülmesi bekleniyor.

ATAK’ların 2002’de oluşturulan Türkiye’nin de içinde olduğu NATO’nun Acil Müdahale Birliği’nde öncü kuvvetler bünyesinde görev alabileceği da iddia edildi.

(Gazetevatan)

