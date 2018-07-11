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NATO toplantısında ATAK şov

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 06:22 | Son Güncelleme

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temsil edeceği Brüksel’de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi’nin bugünkü açılışında TSK’nın taaruz helikopteri ATAK’ların da tören uçuşu gösterisi yapacağı belirtildi.

NATO toplantısında ATAK şov

Genelkurmay yetkilileri uçuşun planlandığını doğrulayarak nihayi kararın Brüksel’deki komuta merkezinde olduğunu vurguladı.

NATO’nun en büyük ordularından biri olan TSK’nın 2021 yılında hayata geçirilmesi planlanan Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti’nin de komutasını üstlenmesinin bu zirvede görüşülmesi bekleniyor.

ATAK’ların 2002’de oluşturulan Türkiye’nin de içinde olduğu NATO’nun Acil Müdahale Birliği’nde öncü kuvvetler bünyesinde görev alabileceği da iddia edildi.

(Gazetevatan)

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Anahtar Kelimeler:
NATO Liderler Zirvesi atak TSK

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