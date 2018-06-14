NATO, toplu taşımada terörü engellemeye destek olacak

BRÜKSEL (AA) - NATO'nun toplu taşımada patlayıcıları tespit etmeyi ve terör saldırılarını engellemeyi amaçlayan "EXTRAS" adlı yeni projesi bugün faaliyete geçti.
NATO'den edinilen bilgiye göre, proje İtalya ve Sırbistan'da bulunan araştırma enstitüleri tarafından yönetilecek.
NATO'nun Barış ve Güvenlik için Bilim Programı tarafından fonlanacak proje, lazer spektroskopi yoluyla patlayıcı maddeleri ve potansiyel bombalı saldırganları tespit edecek.
İtalya'nın başkenti Roma'da başlayan proje, metro ve tren istasyonlarıyla havaalanları gibi toplu taşıma alanlarında patlayıcı maddeleri tespit ederek, terör saldırılarını engellemeyi planlıyor.
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