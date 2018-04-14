NATO üyelerinden ABD'nin Suriye operasyonuna destek

BRÜKSEL (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD öncülüğündeki Suriye operasyonuna destek verdiklerini açıkladı.
Brüksel'deki olağanüstü NATO toplantısının ardından basına açıklamalarda bulunan Stoltenberg, Beşşar Esed rejimini Doğu Guta'da kimyasal silah kullanmasından dolayı kınadı.
Stoltenberg, operasyondan önce NATO'nun bütün yolları tükettiğini hatırlatarak, askeri çözüm dışında bir seçenek kalmadığını, uluslararası toplumun güçlü bir cevap vermesi gerektiğini belirtti.
Öte yandan, NATO karargahındaki toplantının ardından açıklanan sonuç bildirgesinde müttefiklerin, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine yönelik operasyonuna "tam destek verdikleri" bildirildi.
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