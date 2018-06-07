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NATO ve AB'den Taliban'a ateşkes çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 23:19 | Son Güncelleme

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "Taliban'a, ateşkes kararına katılma, silah bırakma ve barışçıl bir çözüm için yapıcı bir diyalog içine girme çağrısında bulunuyorum" - AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini: "Taliban da ateşkes sürecini benimsemeli"

BRÜKSEL (AA) - NATO ve Avrupa Birliği (AB), Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin, Taliban örgütüne karşı yürütülen savaşta geçici ateşkes ilan etmesinin memnuniyetle karşılandığını belirterek, Taliban'ın da barış için ateşkes ilan etmesi gerektiğini savundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'de gerçekleşen Savunma Bakanları Toplantısı çerçevesinde düzenlediği basın toplantısında, Gani'nin bu kararının, Afganistan'da barış ve müzakere edilmiş bir çözüme verdiği desteği gösterdiğini belirtti.

Geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşıladığını kaydeden Stoltenberg, "NATO'nun Afganistan'daki varlığı, Taliban'a, savaş sahasında kazanamayacağı mesajını veriyor. Çözüm için tek seçenek, Taliban'ın müzakere masasına oturmasından geçiyor." dedi.

Stoltenberg, "Taliban'a, ateşkes kararına katılma, silah bırakma ve barışçıl bir çözüm için yapıcı bir diyalog içine girme çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.

- Mogherini: "Taliban ateşkes sürecini benimsemeli"

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, AB'nin, Afganistan Devlet Başkanı Gani'nin geçici ateşkes kararını desteklediğini bildirdi.

"Taliban da ateşkes sürecini benimsemeli" ifadelerini kullanan Mogherini, AB'nin çözüm için gerekli desteği sağlamaya hazır olduğunu kaydetti.

- Geçici ateşkes

Afganistan Devlet Başkanı Gani, Taliban örgütüne karşı yürütülen savaşta geçici ateşkes ilan ettiklerini açıklamış ve güvenlik güçlerinden, Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak şekilde Taliban'a karşı operasyonlarını durdurmasını istemişti.

Ateşkesin, 12 Haziran'da başlayıp, 19 Haziran'da sona ereceğini belirten Gani, Taliban dışındaki DEAŞ, Hakkani ve diğer terör örgütlerine yönelik operasyonların devam edeceğini belirtmişti.

Afganistan'da Taliban rejiminin devrilmesinin ardından ilk kez bir devlet başkanı tarafından ateşkes ilan ediliyor.

Taliban'dan ise ateşkese ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
AB Afganistan Ateşkes NATO Taliban

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