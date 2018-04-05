OTTAWA (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın agresif politikalarının bir istikrarsızlık unsuru olduğunu belirterek, "Yeni bir Soğuk Savaş ve yeni bir silah yarışı istemiyoruz." dedi.

Stoltenberg, resmi temaslarda bulunmak üzere Kanada'nın başkenti Ottawa'ya geldi.

Ziyareti, NATO'nun kuruluşunun 69'uncu yıl dönümüne rastlayan Stoltenberg, Ottawa Üniversitesine bağlı Uluslararası Politika Çalışmaları Merkezinin düzenlediği konferansta değerlendirmelerde bulundu.

NATO'nun değişen durumlara uyum sağlayabildiği için en başarılı askeri ittifak olduğunu ve Soğuk Savaş'ın tek kurşun atılmadan kazanıldığını ifade eden Stoltenberg, uluslararası gelişmelerin NATO'nun gerekliliğini ortaya koyduğuna değinerek buna Afganistan'ı örnek gösterdi.

Stoltenberg, 2014 yılından itibaren Rusya'nın agresif bir tutum aldığını dile getirerek, Kırım'ın işgali ve ilhakının yaşandığını hatırlattı.

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak ve Suriye'deki eylemlerinin NATO'nun güney sınırında ortaya çıktığını kaydeden Stoltenberg, bu durumun NATO üyesi Türkiye'nin güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı.