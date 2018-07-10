NATO Zirvesi'ne doğru

Müttefikler arasında görüş ayrılıklarının bulunmasının normal olduğunu ifade eden Stoltenberg, "Görüş ayrılıklarına rağmen önemli konularda anlaşma sağlanacağını düşünüyorum. Kuzey Amerika ve Avrupa yan yana. İttifakımızı güçlendirmek ve vatandaşlarımızı korumak için önemli kararla imza atacağız." diye konuştu.

Stoltenberg, "Zirve transatlantik bağların gücünün sorgulandığı bir dönemde gerçekleşiyor. Tartışmaların, özellikle savunma harcamaları konusunda, çok çetin geçmesi şaşırtıcı olmaz." dedi.

BRÜKSEL (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın zirvesinin "transatlantik bağların gücünün sorgulandığı bir dönemde" düzenlendiğini, ancak müttefiklerin tüm görüş ayrılıklarına rağmen ittifakı güçlendirmek için ortak kararlara imza atabileceğini söyledi.

Zirvenin ilk gününde ana gündem maddelerinden birinin de terörle mücadele olacağını aktaran Stoltenberg, "Yarın NATO'nun terörle mücadelede daha fazla rol oynaması yönünde kararlar alacağız." dedi.

Stoltenberg, müttefiklerin aynı zamanda yani teçhizat ve operasyonlara da milyar dolarlar harcadığını belirterek, "Tüm müttefiklere belirsizliğin hakim olduğu bir dünyada savunmamazı güçlendirmek için yaptıkları katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump'a da oynadığı öncü rolden ötürü teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Stoltenberg, bu yıl 8 müttefikin savunma harcamlarında yüzde 2 barajına ulaşmasının beklendiğini ifade ederek, bu artış trendinin devam etmesiyle birlikte 2024'e kadar savunma harcamalarında yaklaşık 266 milyar dolar artış olacağını bildirdi.

Tüm NATO müttefiklerinin, 2014'ten bu yana savunma harcamalarında kesintiye son vererek artışa geçtiğine dikkati çeken Stoltenberg, özellikle geçen sene harcamalarda ciddi bir artış olduğunu kaydetti.

Bu bağlamda Irak'ta yeni eğitim misyonunun başlatılacağını anımsatan Stoltenberg, böylelikle DEAŞ ve benzeri terör örgütlerinin tekrar ortaya çıkmasını engellemeye amaçladıklarını söyledi.

Stoltenberg, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da bulunan NATO ortaklarına da desteğin artırılacağını bildirdi.

- "Savunma ve caydırıcılık güçlendirilecek"

İttifakın savunma ve caydırıcılık kapasitesinin de artırılacağını kaydeden Stoltenberg, onaylanacak NATO Hazırlık Girişimi sayesinde 30 mekanize taburu, 30 hava muharip filo ve 30 muharip geminin, 30 gün veya daha az sürede göreve hazır olabilecek kapasitede tutulabileceğini bildirdi.

Stoltenberg, yeni bir NATO Komuta Yapısı için de anlaşma sağlanacağını ifade ederek, bu kapsamda Atlantikten sorumlu ABD Norfolk'ta bir komutanlık ve Almanya'nın Ulm kentinde askeri hareketliliğe odaklı bir komutanlık kurulacağını açıkladı.

Hibrit ve siber savunma alanındaki tehditlerin de ele alınacağını kaydeden Stoltenberg, bu çerçevede yeni bir Siber Operasyon Merkezi kuralacağı bilgisini paylaştı.