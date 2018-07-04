NATO Zirvesi'ni 3 bin 400 güvenlik görevlisi koruyacak

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de gelecek hafta 29 NATO liderini bir araya getirecek zirve için 2 bin 400 polis ve bin asker görevlendirilecek.
Başbakan Charles Michel, Savunma Bakanı Steven Vandeput ve Dışişleri Bakanı Didier Reynders'in katılımıyla düzenlenen Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi Toplantısı öncesinde basına yaptığı açıklamada, Belçika'nın ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi'ne ilişkin alınan önlemler hakkında bilgi verdi.
Belçika hükümetinin zirve için her türlü güvenlik önlemini aldığını dile getiren Michel, zirvenin ülkenin imajına katkı sağlayacağını ifade etti.
Michel, Brüksel'deki yeni NATO karargahında 11-12 Temmuz'da 29 NATO üyesi ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenecek zirve için 2 bin 400 polis memuru ve bin askerin görevlendirileceğini açıkladı.
Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu
Facebook Hello, Moves ve tbh uygulamalarını kapatıyor!
YSK'nın açıkladığı 24 Haziran seçim sonuçlarında AK Parti sürprizi
Sakarya’da fuhuş operasyonu! İkisi travesti olmak üzere çok sayıda hayat kadını...
Konya'nın Yunak ilçesinde büyük panik! Gördüğünüzde kaçın!
Kötü haber geldi! Suriyeli muhalifler ile Rusya anlaşamadı!
Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun 'Kurultay çağrısı yapmayacağım' açıklamasına yanıt verdi
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den flaş kabine açıklaması: Yer almam söz konusu değil
ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Türkiye açıklaması
Her satırı vahşet! İlişkiye girerken öldürüp...
İran'da Instagram yasağı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum