NATO'da tehditlere karşı hızlı cevap hazırlığı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, girişimin daha belirsiz bir güvenlik ortamı kapsamında ittifak içinde "hazır olma kültürünü" geliştirmeyi amaçladığını savundu.

"4-30'lar" olarak da adlandırılan girişim çerçevesinde, NATO'nun 2020'ye kadar tüm müttefiklerinin katkısıyla 30 mekanize taburu, 30 hava muharip filo ve 30 muharip gemiyi 30 gün veya daha az sürede göreve hazır olabilecek kapasitede tutması öngörülüyor.

NATO kaynaklarından edinilen bilgiler, girişimin henüz proje aşamasında olduğunu ve askeri-diplomatik müzakereler sonucunda detaylarının belli olacağını gösteriyor.

NATO Zirvesi'nin, ittifakın komuta yapısını uyarlama ve modernleştirme alanında ortaya koyduğu önemli projelerden biri NATO Hazırlık Girişimi oldu.

BRÜKSEL (AA) - ŞERİFE ÇETİN - Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde 29 müttefikin onay verdiği NATO Hazırlık Girişimi ile ittifak, giderek daha karmaşık bir güvenlik ortamında özellikle Rusya'dan kaynaklanabilecek olası tehditlere karşı hızlı bir şekilde cevap vermeye ve caydırıcılığını artırmaya hazırlanıyor.

Bu çerçevede NATO hem Avrupa Birliği'yle askeri hareketlilik alanında yoğun iş birliği yürütmeye hem de askeri güçlerin naklini kolaylaştırmak için komuta yapısını uyarlamaya karar verdi.

Askeri güçlerin müdahaleye hazır seviyede tutulması kadar bu güçlerin Avrupa ve Atlantik üzerinden rahatlıkla hareket etmesi de büyük önem taşıyor.

Bu girişimin aynı zamanda müttefikler arasında birlikte çalışma ve operasyon yürütme kabiliyetini de geliştireceği kaydediliyor.

Girişim çerçevesinde mekanizma taburları, hava muharip filoları ve muharip gemilerin savaş da dahil üst düzey yoğunluktaki askeri krizlere hızlı müdahale için hazır tutulacağı ifade ediliyor.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in öncülüğünü yaptığı girişim, esasen yeni bir askeri gücün kurulmasını değil mevcut ulusal güçlerin "hazırlılık seviyesinin" artırılmasını öngörüyor.

Zirvede kuvvetlerin Avrupa içinde ve Atlantik üzerinden daha hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlayacak iki yeni komuta merkezine de onay verildi.

Bu bağlamda ABD'de Norfolk'ta Atlantik odaklı Müşterek Kuvvet Komutanlığının merkezi ve Almanya'nın Ulm kentinde konuşlandırılacak Müşterek Destek ve Etkinleştirme Komutanlığı, ilave bin 200 personelle kuvvetlerin hızlı bir şekilde hareket etmesini kolaylaştırmak için görev üstlenecek.

Stoltenberg, iki komutanın "doğru kuvvetlerin doğru zamanda olmaları gerektikleri yerde olmaları" için destek sağlayacağını ifade etti.

- Amaç Rusya'yı caydırmak

NATO Hazırlık Girişimi'nin temel amacı, giderek daha "agresif bir tutum" takındığı değerlendirilen Rusya'ya karşı caydırıcılığı artırmak olarak değerlendirilebilir.

Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı yasa dışı ilhakının NATO-Rusya ilişkilerinde bir dönüm noktası olduğunu kaydetmek mümkün.

Bu yeni girişim ile ittifakın caydırıcılık gücünü ciddi bir şekilde artırması ve Rusya'nın benzer bir saldırı ya da ilhak girişimine NATO üyesi bir ülkede teşebbüs etmesini engellemek amaçlanıyor.