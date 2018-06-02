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NATO'dan 30 bin kişilik birlik iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 21:16 | Son Güncelleme

Alman gazetesi, NATO'nun 30 günde harekete geçebilecek 30 bin kişilik bir birlik kurmayı planladığını iddia etti

BERLİN (AA) - NATO’nun 30 gün içinde harekete geçebilecek 30 bin askerden oluşacak bir birliğin kurulmasını planladığı ileri sürüldü.

Almanya’da yayımlanan “Welt am Sonntag” gazetesindeki haberde, NATO’nun Rusya’dan yapılacak bir saldırıya karşı reaksiyon yeteneğini iyileştirmek istediğine dikkati çekildi.

Gazetenin, NATO diplomatlarına dayandırdığı haberinde, ittifakın kriz durumlarında 30 gün içinde harekete geçebilecek ve 30 bin askerin yer aldığı bir birlik oluşturmayı planladığı iddia edilerek, bu gücün yüzlerce savaş uçağı ve gemilerle donatılmasının öngörüldüğü savunuldu.

Haberde, bu yeni müdahale gücünün mevcut 20 bin kişilik NATO Mukabele Kuvveti'nin (NRF) yanında ek olarak kurulacağı iddia edildi.

NATO ülkelerinin savunma bakanlarının katılacağı ve gelecek hafta Brüksel’de yapılacak toplantıda bu konunun müzakere edileceği bilgisi paylaşılan haberde, temmuz ayı ortasında yapılacak NATO devlet ve hükümet başkanları toplantısında bir açıklamanın yapılmasının beklendiği belirtildi.

NATO çevrelerinde, yeni kurulacak birlikte “Almanya’nın öncü rol oynayacağının” ifade edildiği savunulan haberde, bir NATO diplomatının da “caydırıcı ve savunmaya hazır olduğumuzu göstermek için daha hızlı olmalıyız ve çok sayıda askeri ve teçhizatı hızlı taşımamız lazım.” sözlerini kullandığı kaydedildi.

Haberde, yeni müdahale gücünün kurulması inisiyatifinin ABD’den geldiği yazıldı.

NATO’nun ayrıca ağır silah ve teçhizatı hızlı taşımak için "askeri hareketliliği" geliştirmek istediğine işaret edilen haberde, bunun için altyapının iyileştirilmesi, idari engellerin azaltılması ve siyasi kararların alınmasının hızlandırılması gerektiği belirtildi.

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Almanya NATO 30 bin kişilk bir birlik Welt am Sonntag

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