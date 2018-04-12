HABER

NATO'dan Doğu Guta tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 16:18 | Son Güncelleme

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: - "Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırısını güçlü bir şekilde kınıyoruz" - "Suriye rejimi ve destekçileri olan Rusya ve İran'a bölgede uluslararası denetim ve sağlık görevlilerine tam ve engelsiz erişim sağlama çağrısında bulunuyoruz"

BRÜKSEL (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırısını güçlü bir şekilde kınıyoruz." dedi.

Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini'yle basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, "Tüm sorumlular hesap vermelidir" diyerek Duma'daki saldırının Esad rejimi ve destekçileri olan İran ve Rusya'nın faal olduğu bir bölgede gerçekleştiğini ve rejimin daha önce de kimyasal silah kullandığını söyledi.

Stoltenberg, "Suriye rejimi ve destekçileri olan Rusya ve İran'a bölgede uluslararası denetim ve sağlık görevlilerine tam ve engelsiz erişim sağlama çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

Genel Sekreter, NATO müttefiklerinin saldırıya nasıl karşılık verilebileceğine dair istişareler yürüttüğünü belirtti.

Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil ölmüştü.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 4 Nisan'da yayımladığı raporda, Esed rejiminin, Suriye'de iç savaşın başlamasından buna yana 214, Han Şeyhun katliamından sonra da 11 kez kimyasal silah saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Trump'ın ardından Rusya cephesinden Doğu Guta açıklamasıTrump'ın ardından Rusya cephesinden Doğu Guta açıklaması
AK Partili Külünk'ten olay paylaşımAK Partili Külünk'ten olay paylaşım
Öğretmene verdiği mektupta dehşeti anlattı Öğretmene verdiği mektupta dehşeti anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğu guta DUMA NATO

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

Son dakika! Dev lojistik şirketi UN Ro-Ro satıldı

Son dakika! Dev lojistik şirketi UN Ro-Ro satıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü!

Diyanete göre namaz vakitleri - İstanbul namaz vakitleri 2018

Diyanete göre namaz vakitleri - İstanbul namaz vakitleri 2018

Miraç Kandili orucu kaç gün tutulur? Kandil orucu hangi gün tutulur, nasıl ve ne zaman niyet edilir?

Miraç Kandili orucu kaç gün tutulur? Kandil orucu hangi gün tutulur, nasıl ve ne zaman niyet edilir?

AK Partili Külünk'ten olay paylaşım: Peygamberlerin de diploması yoktu

AK Partili Külünk'ten olay paylaşım: Peygamberlerin de diploması yoktu

Miraç Kandili'nde okunacak dualar - Miraç Kandili duası

Miraç Kandili'nde okunacak dualar - Miraç Kandili duası

Enişte rezaleti! Öğretmene verdiği mektupta dehşeti anlattı

Enişte rezaleti! Öğretmene verdiği mektupta dehşeti anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.