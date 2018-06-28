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NATO'dan Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 20:57 | Son Güncelleme

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: - "Bana göre diyalog zayıflığın değil, gücün göstergesidir"

BRÜKSEL (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 16 Temmuz'da Helsinki'de yapacağı görüşmeye ilişkin, "Bana göre, diyalog zayıflığın değil, gücün göstergesidir." dedi.

Stoltenberg, AB Liderler Zirvesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump-Putin görüşmesinin "tamamen NATO politikalarıyla uyumlu olduğunu" söyledi.

Yeni bir soğuk savaş istemediklerini vurgulayan Stoltenberg, "Bana göre, diyalog zayıflığın değil, gücün göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, liderlerin görüşmede ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerinin yanı sıra ulusal güvelik konularını ele alacağı belirtilmişti.

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NATO putin Rusya Trump

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