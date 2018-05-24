NATO'dan Ukrayna'da düşürülen Malezya uçağına ilişkin açıklama

BRÜKSEL (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Malezya Havayollarına ait uçağın, Rus ordusuna ait füze tarafından düşürüldüğünü tespit eden Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi'ni (JIT) takdir ettiğini belirterek, suçluların hesap vermesi gerektiğini bildirdi.
Stoltenberg, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "JIT'in profesyonel ve bağımsız araştırmasını takdir ediyorum. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de belirttiği gibi, suçlu olanlar hesap vermelidir." ifadelerini kullandı.
Stoltenberg, 4 yıl önce gerçekleşen "küresel trajedi" konusunda adaletin tecelli etmesinin önemli olduğunu vurguladı.
JIT, Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait uçağın, Rus ordusuna ait füze tarafından vurulduğunu tespit etmişti.
"MH17" sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te 283 yolcu ve 15 kişilik mürettebat ile Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasında yol alırken Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüştü. Uçaktaki 298 kişi hayatını kaybetmişti.
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