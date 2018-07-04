Nauru'dan Avustralyalı yayın kuruluşuna vize engeli

CANBERRA/ Güney Pasifik ülkesi Nauru, ev sahipliği yapacağı Pasifik Adaları Forumu'nda Avustralya Yayıncılık Kurumunun (ABC) çalışanlarına vize ambargosu uygulayacak.
Yeni Zelanda'da yayın yapan "Stuff" internet sitesinde yer alan habere göre, Nauru hükümeti, eylülde yapılacak Pasifik Adaları Forumu'nu izlemek üzere ülkeye gelmek isteyen ABC temsilcilerine vize verilmeyeceği açıkladı.
Açıklamada, kararın ABC'nin ülke hakkındaki ön yargılı yalan haberleri ve hükümet üyeleriyle ilgili sahte ve karalayıcı yayınları nedeniyle alındığı ifade edildi.
ABC'ye Nauru'daki 2016 başkanlık seçimleri öncesinde ülkenin iç işlerine karışmaya teşebbüs etmek ve Devlet Başkanı Baron Waqa'ya "saygısızlık yapmak" suçlamaları yöneltilen açıklamada, "Avustralya Yayıncılık Kurumu'nun temsilcilerine hiçbir koşulda vize verilmeyecektir." ifadeleri yer aldı.
Avustralya Başbakanı Malcom Turnbull, konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.
ABC Haber Yayın Yönetmeni Gaven Morris, vize yasağının basın özgürlüğüne aykırı olduğunu belirterek "Nauru hükümetinin Avustralya medya havuzunda hangi yayın kuruluşlarının temsilcilerinin bulunacağına karar vermeye hakkı yoktur." dedi.
Nauru hükümeti, Morris'e verdiği yanıtta, ABC'nin Avustralya medya havuzunda yer alma konusunda ısrar etmesini, "kibirli ve saygısız bir tavır", "aktivist bir medya kuruluşunun kendinden menkul hak iddiası" ifadeleriyle eleştirdi.
- Mülteci gözetim merkezi
Avustralya hükümetinin ülkeye yasa dışı göçü engellemek üzere kurduğu deniz aşırı mülteci gözetim merkezlerinden biri Nauru'da bulunuyor. Canberra hükümeti, resmi rakamlara göre halen 255 mültecinin tutulduğu merkez için Nauru hükümetine milyonlarca dolar ödüyor.
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