Nazi kurbanları Federal Almanya Meclisinde anıldı

BERLİN (AA) - İkinci Dünya Savaşı sırasında Auschwitz toplama kampında tutulan kişilerin kurtarılmasının 73. yıl dönümünde, Nazi kurbanları Federal Alman Meclisinde (Bundestag) düzenlenen resmi törenle anıldı.
Almanya'da 1996'dan bu yana her yıl Federal Alman Meclisinde yapılan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel'in katıldığı Nazi kurbanları anma törenine bu kez konuşmacı olarak 93 yaşındaki ünlü çello sanatçısı Anita Lasker-Wallfisch katıldı.
Lasker-Wallfisch, burada yaptığı konuşmada, yeniden filizlenen Yahudi düşmanlığı konusunda uyarıda bulundu.
''Antisemitizm 2 bin yıllık bir virüs ve muhtemelen tedavisi yok.'' diyen Lasker-Wallfisch, bugün Yahudi okulları ve kreşlerinin, polis tarafından korunmak durumunda kalınmasını "kötü bir durum" diye niteledi.
Federal Meclisteki törenin açılış konuşmasını yapan Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble de hiç kimsenin din, dil, ırk ve cinsel tercihinden dolayı ayrımcılığa tabi tutulmaması gerektiğini vurguladı.
Schaeuble ayrıca sinagoglar ve Yahudi kurumları dışında birçok caminin saldırıların hedefi haline gelmesinin, Müslümanların da inançlarından dolayı düşmanca veya suçlu olarak görülmelerinin kendilerini kaygılandırması gerektiğine dikkati çekti.
Bundestag Başkanı Schaeuble, Alman toplumunda nefret ve şiddete yer olmadığını belirtti.
Auschwitz toplama kampında tutulanlar, 27 Ocak 1945'te Kızıl Ordu askerleri tarafından kurtarılmıştı.
Auschwitz, yaklaşık 6 milyon insanın toplama kamplarında öldürüldüğü Yahudi soykırımı için simge niteliği taşıyor.
Sadece Auschwitz kampında yaklaşık 1,1 milyon kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.
(AA)
Son dakika! Afrin'deki Abdullah Öcalan anıtı yerle bir edildi
Reyhanlı'ya bir günde 4 roket atıldı
Petrol platformu Boğaz'dan geçemedi!
Zeytin Dalı Harekatı'nda 'Fırtına' etkisi
Sürücüsü olduğu kamyonun altında can verdi! Yürek yakan feryat!
'Rüyama girip, sapıkça şeyler yapıyordu' deyip imama saldırmış
Belçika'dan skandal Türkiye açıklaması!
Terör örgütünden Afrin için kara propaganda!
Instagram'da planlı gönderim dönemi başlıyor