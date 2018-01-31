HABER

Nazi kurbanları Federal Almanya Meclisinde anıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 18:12 | Son Güncelleme

- Auschwitz toplama kampında tutulanların kurtarılmasının yıl dönümünde Nazi kurbanları için Federal Alman Meclisinde tören düzenlendi

BERLİN (AA) - İkinci Dünya Savaşı sırasında Auschwitz toplama kampında tutulan kişilerin kurtarılmasının 73. yıl dönümünde, Nazi kurbanları Federal Alman Meclisinde (Bundestag) düzenlenen resmi törenle anıldı.

Almanya'da 1996'dan bu yana her yıl Federal Alman Meclisinde yapılan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel'in katıldığı Nazi kurbanları anma törenine bu kez konuşmacı olarak 93 yaşındaki ünlü çello sanatçısı Anita Lasker-Wallfisch katıldı.

Lasker-Wallfisch, burada yaptığı konuşmada, yeniden filizlenen Yahudi düşmanlığı konusunda uyarıda bulundu.

''Antisemitizm 2 bin yıllık bir virüs ve muhtemelen tedavisi yok.'' diyen Lasker-Wallfisch, bugün Yahudi okulları ve kreşlerinin, polis tarafından korunmak durumunda kalınmasını "kötü bir durum" diye niteledi.

Federal Meclisteki törenin açılış konuşmasını yapan Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble de hiç kimsenin din, dil, ırk ve cinsel tercihinden dolayı ayrımcılığa tabi tutulmaması gerektiğini vurguladı.

Schaeuble ayrıca sinagoglar ve Yahudi kurumları dışında birçok caminin saldırıların hedefi haline gelmesinin, Müslümanların da inançlarından dolayı düşmanca veya suçlu olarak görülmelerinin kendilerini kaygılandırması gerektiğine dikkati çekti.

Bundestag Başkanı Schaeuble, Alman toplumunda nefret ve şiddete yer olmadığını belirtti.

Auschwitz toplama kampında tutulanlar, 27 Ocak 1945'te Kızıl Ordu askerleri tarafından kurtarılmıştı.

Auschwitz, yaklaşık 6 milyon insanın toplama kamplarında öldürüldüğü Yahudi soykırımı için simge niteliği taşıyor.

Sadece Auschwitz kampında yaklaşık 1,1 milyon kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Köpeğe tecavüz etmeye kalkmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme!

Köpeğe tecavüz etmeye kalkmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme!

Son tahminlere göre sıcaklık artıyor! İşte 31 Ocak hava durumu raporu

Son tahminlere göre sıcaklık artıyor! İşte 31 Ocak hava durumu raporu

Sen Anlat Karadeniz 2. bölümde şoke eden tecavüz ve şiddet sahneleri

Sen Anlat Karadeniz 2. bölümde şoke eden tecavüz ve şiddet sahneleri

Kediciklerden ortalığı karıştıracak Erdoğan fotoğrafları!

Kediciklerden ortalığı karıştıracak Erdoğan fotoğrafları!

Manisa'da bir kişi hastane kapısında ayakkabılarını çıkardı

Manisa'da bir kişi hastane kapısında ayakkabılarını çıkardı

İlginizi Çekebilir

Köpeğe tecavüz etmeye kalkmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme!

Köpeğe tecavüz etmeye kalkmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme!

Kediciklerden ortalığı karıştıracak Erdoğan fotoğrafları!

Kediciklerden ortalığı karıştıracak Erdoğan fotoğrafları!

İzleyenler şaştı kaldı! 'Şu an binlerce bayan geliyor'

İzleyenler şaştı kaldı! 'Şu an binlerce bayan geliyor'

Köpeğe tecavüz eden yaşlı adamla ilgili yeni gelişme! Gözaltına alındı

Köpeğe tecavüz eden yaşlı adamla ilgili yeni gelişme! Gözaltına alındı

Son dakika! Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti

Son dakika! Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti

Diğer Haberler
Avrasya Tüneli geçiş ücretine büyük zam

Avrasya Tüneli geçiş ücretine büyük zam

Ağrı'dan acı haber! 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Ağrı'dan acı haber! 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Reyhanlı'ya bir günde 4 roket atıldı

Reyhanlı'ya bir günde 4 roket atıldı

Petrol platformu Boğaz'dan geçemedi!

Petrol platformu Boğaz'dan geçemedi!

BM Özel Temsilcisi Angelina Jolie NATO'da

BM Özel Temsilcisi Angelina Jolie NATO'da

Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı ile görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.