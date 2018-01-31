Nazi kurbanları Federal Almanya Meclisinde anıldı

BERLİN (AA) - İkinci Dünya Savaşı sırasında Auschwitz toplama kampında tutulan kişilerin kurtarılmasının 73. yıl dönümünde, Nazi kurbanları Federal Alman Meclisinde (Bundestag) düzenlenen resmi törenle anıldı.

Almanya'da 1996'dan bu yana her yıl Federal Alman Meclisinde yapılan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel'in katıldığı Nazi kurbanları anma törenine bu kez konuşmacı olarak 93 yaşındaki ünlü çello sanatçısı Anita Lasker-Wallfisch katıldı.

Lasker-Wallfisch, burada yaptığı konuşmada, yeniden filizlenen Yahudi düşmanlığı konusunda uyarıda bulundu.

''Antisemitizm 2 bin yıllık bir virüs ve muhtemelen tedavisi yok.'' diyen Lasker-Wallfisch, bugün Yahudi okulları ve kreşlerinin, polis tarafından korunmak durumunda kalınmasını "kötü bir durum" diye niteledi.

Federal Meclisteki törenin açılış konuşmasını yapan Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble de hiç kimsenin din, dil, ırk ve cinsel tercihinden dolayı ayrımcılığa tabi tutulmaması gerektiğini vurguladı.