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Nazif Okumuş'tan ülkücü camiayı karıştıracak açıklama: FETÖ'nün elini öpenler MHP'de milletvekili yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 14:21 | Son Güncelleme

21. Dönem MHP Milletvekili Nazif Okumuş, 24 Haziran seçimlerine günler kala katıldığı canlı yayında gündem yaratacak sözler sarf etti...

  1. Dönem MHP Milletvekili Nazif Okumuş, çok tartışılacak sözler sarf etti.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan Okumuş, ülkücülerin Erdoğan'a oy vermeyeceğini söyleyerek, "FETÖ'nün elini öpenler MHP'de milletvekili yapıldı" dedi.

"CEVABI ÇOK NET SOKAK VERİYOR"

MHP'de Genel Başkan Yardımcılığı da yapmış olan eski milletvekili Nazif Okumuş ayrıca, ülkücülerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermeyeceğini söyledi.

Okumuş, "Ülkücülerin, Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun başında bulunduğu Ak Parti'ye oy vereceğini düşünmek mümkün değil. Cevabı çok net sokak veriyor, İYİ Parti'nin ne kadar büyük bir heyecanla kurulduğunu, İYİ Parti'nin toplumsal karşılığının nereye ulaştığını hepimiz görüyoruz. İYİ Parti bünyesinde resmi olarak yer alan geçmişte MHP'de mücadele vermiş, Ülkü Ocakları'nda sorumluluk taşımış insanların çokuluğunu hepimiz çıplak gözle görebiliyoruz. Ülkücülerin MHP üzerinden Ak Parti'ye destekleri devam etseydi böyle herkesin dikkatini çekebilecek kadar yansımış bir irade söz konusu olmazdı" dedi.

Okumuş ayrıca, MHP'de FETÖ'nün elini öpenlerin milletvekilliği yaptığını söyleyerek, "Biz 40 kişiyiz, birbirimizi biliriz" ifadesini kullandı. Okumuş, FETÖ'nün elini öpen MHP'lilerin, Bahçeli'li yıllarda milletvekili yapıldığını söyledi.


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