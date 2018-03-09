Nazilli Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı yapıldı

Nazilli Belediye Meclisi’nin Mart ayı olağan toplantısı Belediye Başkan Vekili Erdinç Özbek başkanlığında, Belediye Meclis Salonunda yapıldı.

Nazilli Belediye Meclisi Mart 2018 dönemi olağan toplantısının 1. birleşimi 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclis toplantı salonunda Belediye Başkan Vekili Erdinç Özbek başkanlığında yapıldı.

Meclis toplantısında, Şirinevler ve Yıldıztepe Mahallelerinde bulunan 2 adet parka isim verilmesi, muhtelif sokakların beton parke taşı ile döşenmesi için yardım talebinde bulunulması ve Belediyemizin tüzel kişiliğine ait Nazilli içinde yer alan taşınmazların satılması konuları görüşüldü.

Şirinevler Mahallesi 331 Sokak No.65 adresindeki parka Karabağ Parkı, Yıldıztepe Mahallesi 1459 Sokak No: 2’deki parka, Zeytin Dalı Harekâtında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek’in isminin verilmesi, Yaylapınar Mahallesi’nde bulunan parkın Merhum Tümgeneral Mustafa Sezer Parkı olarak anılması ve yaşatılması, muhtelif sokakların beton parke taşı ile döşenmesi için yardım talebinde bulunulması ve belediyemizin tüzel kişiliğine ait taşınmazların satılması hususu oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı.