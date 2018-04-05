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Nazilli Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 16:38 | Son Güncelleme

Nazilli Belediye Meclisi’nin Nisan ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Haluk Alıcık başkanlığında, meclis salonunda yapıldı.

Nazilli Belediye Meclisi’nin Nisan ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Haluk Alıcık başkanlığında, meclis salonunda yapıldı. Toplantıda 11 madde görüşülerek karara bağlandı.
Belediye Meclisi Nisan 2018 dönemi olağan toplantısının 1. Birleşimi 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclis Toplantı Salonunda Belediye Başkanı Haluk Alıcık başkanlığında yapıldı.
Meclis toplantısında, encümen seçimi, Belediye Malları Takdir Kıymet Komisyonu, Belediye İmar Komisyonu, Askerlik Meclisi, Mal Müdürlüğü Gayrimenkul Satış Komisyonu üye seçimi, Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçilmesi, Aydın İli Afet Acil Yardım ve Kurtarma Birliği üye seçimi, Eğitim Danışma Kurulu üye seçimi, faaliyet raporu, Karaçay Mahallesi 785 ada 7, 8, 17 ve 18 numaralı parseller ile kat karşılığı temlik yapılması, Sümer Mahallesi 1 ada 141 ve 142 numaralı parsellerde yapılacak olan konutlar için 1 ada 45 numaralı parsel ile kat karşılığı temlik yapılması, Devlet Malzeme Ofisinden Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne 4 adet araç alımı, Fen İşleri Müdürlüğü’ne 3 adet araç alımı ve Sümer Park içerisinde Nazilli Belediyesi’ne ait Trafik Eğitim Parkuru ve parkur yanında bulunan binanın tahsisi konuları görüşüldü.
Meclis kararına göre, encümen üyeliğine gizli oy ile Dursun Öztunç, M. Hakan Kumcuoğlu ve Mehmet Koşar seçildi.
Belediye Malları Takdir Kıymet Komisyonu üyeliğine oy birliği ile asil üye Hulki Karakaya, yedek üye Nevzat İzgü, Belediye İmar Komisyonu üyeliğine Mustafa Akkaya, Gonca Yelkovan, Hüsnü Savranoğlu, Necmettin Esenlik ve Aysel Çimen, Askerlik Meclisi’ne asil üye Yılmaz Kınlı, yedek üye Hulki Karakaya, Mal Müdürlüğü Gayrimenkul Satış Komisyonu’na asil üye Hakan Karakaş, yedek üye Mehmet Koşar, oy birliği ile seçildi.
Aydın İli Afet Acil Yardım ve Kurtarma Birliği’ne asil üye Kemal Aşık, yedek üye Ahmet Uluhan seçilirken, Eğitim Danışma Kurulu Üyeliğine Gonca Yelkovan ve Ahmet Uluhan oy birliği ile seçildi. 2017 yılı faaliyet raporu ise oy çokluğu ile kabul edilerek karara bağlandı.

Nazilli Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısı yapıldı

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Nazilli Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısı yapıldı

Nazilli Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısı yapıldı
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Nazilli Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısı yapıldı

Nazilli Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısı yapıldı
3 / 6

Nazilli Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısı yapıldı

Nazilli Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısı yapıldı
4 / 6

Nazilli Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısı yapıldı

Nazilli Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısı yapıldı
5 / 6

Nazilli Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısı yapıldı

Nazilli Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısı yapıldı
6 / 6

Nazilli Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısı yapıldı

Nazilli Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısı yapıldı
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