Nazilli'deki evinden Kuşadası'ndaki konser için ayrılıp kayıplara karışan 17 yaşındaki Tuğçe günler sonra bulundu!

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan 17 yaşında lise son sınıfı öğrencisi Tuğçe Yalçınkaya, kuzeniyle gittiği Kuşadası Gençlik Festivali’nin ilk gün programı sonunda ortadan kaybolmuştu.
Polisin 3 gün boyunca aradığı genç kız, bu gün Kuşadası'ndaki bir alışveriş merkezinde 18 yaşındaki Batuhan Güven Birol isimli erkek arkadaşıyla gezerken Kuşadası polisi tarafından bulundu.
Genç kız ilk ifadesinde festivalin ilk gecesinin ardından Nazilli’ye dönmek için otostop yaptıklarını belirterek, “Kuzenimle festivale gittik. Gece festival bittikten sonra kuzenimle Nazilli’ye dönmek için otostop yaptık, ancak araç bulamadık. Bu arada Annem geç kaldığımız için bana sitem etti ve tartıştık. Kızgınlıkla kuzenimin yanından ayrıldım“ dedi. (İHA)
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