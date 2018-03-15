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Nazilli, Kuyucak ve Buharkent’in içme suyu sorunu kökten çözülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 11:26 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.

Nazilli, Kuyucak ve Buharkent’in içme suyu sorunu kökten çözülüyor

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 101 milyon lira tutarındaki 22 adet yatırım müjdesi ile Aydın’a geliyor. Bakan Eroğlu, ayrıca Aydın’da inşa edilecek 2 adet tesisin temelini atacak.
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, saat 14.00’da Belediye Önü Kuyucak’ta düzenlenecek toplu temel atma merasiminde inşa edilecek Nazilli ve Çevresi Yerleşim Yerleri İçme Suyu İsale Hattı ile Nazilli ve Çevresi Yerleşim Yerleri İçme Suyu Arıtma Tesisinin temelini atacak. 16 Mart Cuma günü Aydın’da düzenlenecek olan toplu temel atma merasimi ile temeli atılacak 2 adet tesisin yatırım bedeli 108 milyon TL’yi buluyor.

Nazilli, Kuyucak ve Buharkent’in su sorunu olmayacak
Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından temeli atılacak içme suyu isale hattı ve içme suyu arıtma tesisi ile Nazilli, Kuyucak ve Buharkent ilçeleri ile bu ilçelere bağlı 10 adet yerleşim yerinde yaşayan 232 bin 900 kişiye yıllık 10 milyon 730 bin metreküp içme suyu temin edilecek. Böylece söz konusu yerleşim yerlerinin 2050 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacı güvence altına alınacak.

Aydın’a son 7 yılda 2 milyar TL’lik 163 müjde
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, programı çerçevesinde ayrıca 2 Kasım 2012, 27 Nisan 2013, 7 Şubat 2014, 16 Ekim 2015, 6 Şubat 2016 ve 23 Mart 2017 tarihlerinde Aydın’a verdiği 1 milyar 910 milyon TL’lik 141 müjdeye ilave olarak 101 milyon lira yatırım bedeline sahip 22 müjde daha verecek. Böylece son 7 yılda Aydınlılara toplam 2 milyar TL’lik 163 müjde vermiş olacak.

Müjdeler arasında baraj ve gölet sulamaları, taşkın koruma tesisleri, fidan üretimi, mesire yeri, bal ormanı, gelir getirici tür ağaçlandırma, orman köylülerine kredi verilmesi ile Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’na HGS sistemine uyumlu giriş kontrol ünitesi yapılması yer alıyor.

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