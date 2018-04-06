HABER

Nazilli Ticaret Borsası’nda Kırlıoğlu dönemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 18:20 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen Ticaret Borsası seçimlerinde kazanan isim Nurettin Kırlıoğlu oldu.2017 yılının Eylül ayında yapılması planlanan fakat daha sonra 2018 yılının Nisan ayına ertelenen Nazilli Ticaret Borsası seçimleri bugün yapıldı.

Nazilli Ticaret Borsası’nda Kırlıoğlu dönemi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen Ticaret Borsası seçimlerinde kazanan isim Nurettin Kırlıoğlu oldu.
2017 yılının Eylül ayında yapılması planlanan fakat daha sonra 2018 yılının Nisan ayına ertelenen Nazilli Ticaret Borsası seçimleri bugün yapıldı. Oda hizmet binasında yapılan seçimde mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Aksüt’ün listesi 63 oy alırken, Nurettin Kırlıoğlu’nun listesi 119 oy alarak seçimleri kazandı.
2 oyun geçersiz sayıldığı seçimlerde 191 üyeden 182’si oy kullandı. Heyecanlı bekleyişin sonunda yapılan sayımda yeşil listeyle seçimlere katılan Nurettin Kırlıoğlu, yaptığı kısa konuşmada herkese teşekkür ederek, “Nazilli Ticaret Borsasında yeni bir sayfa açıldı. Bundan sonra oy veren veya vermeyen herkesin de başkanıyım. Hep birlikte borsamızı en iyi yere getireceğiz” dedi.

Üniversitede katliam yaptı! İşte ilk sözleriÜniversitede katliam yaptı! İşte ilk sözleri
Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!
Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi! Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamla ilgili gizlilik kararı alındı

Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamla ilgili gizlilik kararı alındı

Başına 1 milyon lira ödül konulmuştu! PKK'nın kritik ismi öldürüldü

Başına 1 milyon lira ödül konulmuştu! PKK'nın kritik ismi öldürüldü

Hakkari'den kahreden haber: 2 şehit, 1 yaralı

Hakkari'den kahreden haber: 2 şehit, 1 yaralı

Türkiye'den kritik Menbiç açıklaması

Türkiye'den kritik Menbiç açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde şoke eden olay! Polis Başmüfettişi otoparkta intihar etti!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde şoke eden olay! Polis Başmüfettişi otoparkta intihar etti!

Üniversite canisi hakkında yeni gelişme! Volkan Bayar ve eşi adliyeye sevk edildi

Üniversite canisi hakkında yeni gelişme! Volkan Bayar ve eşi adliyeye sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.