Nazilli Ticaret Borsası’nda Kırlıoğlu dönemi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen Ticaret Borsası seçimlerinde kazanan isim Nurettin Kırlıoğlu oldu.
2017 yılının Eylül ayında yapılması planlanan fakat daha sonra 2018 yılının Nisan ayına ertelenen Nazilli Ticaret Borsası seçimleri bugün yapıldı. Oda hizmet binasında yapılan seçimde mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Aksüt’ün listesi 63 oy alırken, Nurettin Kırlıoğlu’nun listesi 119 oy alarak seçimleri kazandı.
2 oyun geçersiz sayıldığı seçimlerde 191 üyeden 182’si oy kullandı. Heyecanlı bekleyişin sonunda yapılan sayımda yeşil listeyle seçimlere katılan Nurettin Kırlıoğlu, yaptığı kısa konuşmada herkese teşekkür ederek, “Nazilli Ticaret Borsasında yeni bir sayfa açıldı. Bundan sonra oy veren veya vermeyen herkesin de başkanıyım. Hep birlikte borsamızı en iyi yere getireceğiz” dedi.
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