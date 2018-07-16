Nazilli'de apartmanda yangın

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir apartmanın beşinci katında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Turan Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki yedi katlı bir apartmanın beşinci katındaki Latif Demir'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında dumandan etkilenen Demir ve üst kattaki komşusu, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Demir'in eşi Nursel Demir'in kayıp olduğunu belirtmesi üzerine ekipler bir süre evde Nursel Demir'i aradı. Daha sonra Demir'in yangın esnasında evde olmadığı tespit edildi.
Dumandan etkilenenlerin sağlık durumların iyi olduğu öğrenildi.
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