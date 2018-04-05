Nazilli’de bahar konseri

Nazilli Belediyesi Klasik Türk Müziği Korosu tarafından düzenlenen Bahar Konseri dinleyenleri büyüledi.

Nazilli Belediyesi Klasik Türk Müziği Korosu tarafından düzenlenen Bahar Konseri, Mehmet Yüzügüler Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi.

İki bölüm halinde verilen ve yaklaşık 2 saat süren konserde, ‘Esir-i Zülfünüm, Bahçelerde Aşlama, Bekliyorum Günlerdir, Karşı Dağdan Uçan Turna, Müheyya Oldu Meclis gibi Klasik Türk Müziği’nin en sevilen eserlerinden derlenen 30 eser seslendirildi.

Konser sonunda solistlere gösterdikleri performans nedeniyle teşekkür eden ve çiçek takdim eden Başkan Alıcık, “Nazilli Belediyesi Klasik Türk Müziği koromuzu canı gönülden kutluyorum. Türk müziğine sahip çıkmak, onu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına büyük çaba göstermiş herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Emeklerine, yüreklerine sağlık” dedi.

Yüzlerce kişinin izlediği konsere, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Koro Şefi Lütfi Selek, daire müdürleri, dernek ve STK temsilcileri katıldı.

Program sonunda gelenek haline gelen çorba ikramına eşlik eden Alıcık, koro elemanları ile sohbet ederek fotoğraf çekildi.