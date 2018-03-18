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Nazilli’de Çanakkale Zaferi programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 15:32 | Son Güncelleme

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü ülke genelinde olduğu gibi Nazilli’de düzenlenen programla kutlandı.

Nazilli’de Çanakkale Zaferi programı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü ülke genelinde olduğu gibi Nazilli’de düzenlenen programla kutlandı. İstasyon Meydanı’nda bulunan Atatürk anıtı önünde başlayan törenler kapsamında protokol üyeleri Eğriboyun Mezarlığı’ndaki Şehitliğe ziyaret edip dua ettiler.
Şehitlikte ebediyete intikal eden şehitler adına Kur’an-ı Kerim ve dualar okundu. Duygu dolu anların yaşandığı mezarlık ziyaretinde 2013 yılında vefat eden Kore Gazisi Mehmet Karakaya’nın eşi Necmiye Karakaya eşinin mezarı başında fenalık geçirdi. Necmiye Karakaya’ya ilk müdahaleyi Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük yaptı.
Kutlama ve anma programlarına Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı vekili Hüseyin Apaydın, Garnizon Komutanı Üsteğmen Samet Demet, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yalçın Gürenci, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün, AK Parti İlçe Başkanı Bülent Sayar, Nazilli Şehit Aileleri Derneği Başkanı Jale Keskin, şehit ve gazi yakınları, meclis üyeleri, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Nazilli’de Çanakkale Zaferi programı

Nazilli’de Çanakkale Zaferi programı

Nazilli’de Çanakkale Zaferi programı

Nazilli’de Çanakkale Zaferi programı

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