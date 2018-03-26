Nazilli’de ‘Gazete Kağıdından Paraşüt Yapmak’ adlı konferans düzenlendi

Nazilli Belediyesi tarafından dokuzuncusu düzenlenen Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali programı kapsamında vatandaşlara ‘Gazete Kağıdından Paraşüt Yapmak’ konulu konferans veren kişisel gelişim yazarı Ahmet Şerif İzgören, sanatseverlerle deneyimlerimi paylaştı.

Nazilli Belediyesi 9. Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali kapsamında Kişisel Gelişim Yazarı Ahmet Şerif İzgören, Mehmet Yüzügüler Tiyatro Salonu’nda sanatseverlerle bir araya geldi.

Tecrübeli yazar, yaklaşık 500 kişinin izlediği konferansta, mücadele ruhu, girişimcilik, planlama, karakter ve iyiliğin iş hayatında başarıya yansıması gibi konularda bilgiler verdi.

Kişisel gelişim üzerine birçok kitabı bulunan ve yurt içi ve yurt dışında pek çok seminer veren İzgören, “Bu dünyada ayakta kalabilenler, yataktan kalktığı andan itibaren istedikleri koşulları arayan ve bulamadıkları takdirde onları oluşturanlardır” diyerek deneyimlerini aktardı.

Konferansa, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Bozdoğan Kaymakamı Murat Akyüz, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, daire müdürleri, dernek, STK ve siyasi parti temsilcileri ve yüzlerce sanatsever vatandaş katıldı.

Yaklaşık 2 saat süren konferansın ardından İzgören kitaplarını imzalayarak hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.