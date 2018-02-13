Nazilli’de hizmet artarak devam edecek

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.
Hayata geçirdikleri yol çalışmaları ile birçok ilçe belediyesinde örnek teşkil ettiklerini belirten Başkan Alıcık, bundan sonraki süreçte yatırımların artarak devam edeceğini müjdeledi.
Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, başkan yardımları ve daire müdürleri ile birlikte Yeşil Mahalle’de süren yol çalışmalarını inceledi.
2014 yılından bu yana yol yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Başkan Alıcık, telefon, internet, doğalgaz ve elektrik alt yapısı tamamlanan yollarda çalışmaların tamamlandığını kaydetti.
İncelemeleri esnasında vatandaşlarla da sık sık sohbet edip sorunlarını dinleyen Alıcık, “Nazilli Belediyesi olarak ilçemizin her mahallesinde varız. Ekiplerimiz yoğun bir tempoyla çalışıyor. Bugün yol ve aydınlatma çalışmalarımızı, kamulaştırma yapılacak alanları inceledik. Göreve geldiğimiz günden bu yana milyonlarca liralık yatırıma imza attık. Vatandaşlarımızla ve muhtarlarımızla istişarelerde bulunduk. Halkımızın isteklerini göz önünde bulundurarak projelerimize yön verdik. Birçok ilçe belediyesine örnek olacak projelerimizi hayata geçirdik. Bundan sonraki süreçte de ilçemize yatırımlarımız devam edecek” sözlerini kaydederek ilçe genelinde yatırımların artarak devam edeceğinin altını çizdi.
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