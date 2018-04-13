Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli’de iki günde iki konser düzenleyerek Nazillilileri hem Türk halk müziğiyle hem de unutulmaz Yeşilçam filmlerinin müzikleriyle buluşturdu.

Nazilli ASKİ Hizmet Binası Konferans Salonu’nda düzenlenen “Halk dansları ve müzik” gecesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gitar, bağlama, keman öğrencilerinin konseri ve yetişkin kadın halk oyunları gösterisi büyük ilgi gördü. Daha sonra kültür merkezi eğitmenleri sevilen halk müziği eserlerini seslendirdi. Birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği gecede, eğitmenler ve kursiyerlere sanatseverler de eşlik etti.

Dün akşamki konserde ise vatandaşlar en bilinen Türk sanat müziği eserleriyle buluştu. Konserde, Münir Nurettin Selçuk’un "Kalamış", Müzeyyen Senar’ın da seslendirdiği "Dalgalandım Da Duruldum" ve adına birçok film çekilen "Senede Bir Gün" gibi unutulmaz şarkılar seslendirildi.

Nazillili sanatseverler, sanata ve sanatçıya destek veren ve kendilerini müzikle buluşturan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ettiler.