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Nazilli’de para savaşları anlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 08:48 | Son Güncelleme

Ekonomist, yakın çağ siyasi tarihi uzmanı Doç.

Nazilli’de para savaşları anlatıldı

Ekonomist, yakın çağ siyasi tarihi uzmanı Doç. Dr. Ramazan Kurtoğlu, Nazilli Belediyesi 9. Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali programı kapsamında düzenlenen ‘Küresel Para Savaşları ve Türkiye’ konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.
Mehmet Yüzügüler Tiyatro Salonu’nda düzenlenen konferansta Yeni Dünya düzeni, küresel para savaşları ve küresel hegemonya konularında bilgiler veren Doç. Dr. Kurtoğlu, dünyanın bir para felaketine doğru sürüklendiğine işaret etti.
Türkiye üzerinde birtakım oyunlar oynandığını belirten Kurtoğlu, “Siyasetin, ekonominin ve toplumsal olayların laboratuvarı tarihtir. Hiçbirimiz tarih şuursuzluğuna düşmemeliyiz. En büyük şuursuzluk, tarih şuursuzluğudur. Batı, dünya haritasını yeniden çizmek istiyor. Bu yeni haritaya İslam dünyasından başlamak istiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti’ne her yönden asimetrik saldırılarda bulunuyorlar. Bu durum giderek artacaktır” dedi.
Yatırım ve birikim konularındaki deneyimlerini katılımcılarla paylaşan Kurtoğlu, “Küresel para piyasalarına dijital para denilen yeni bir enstrüman olan “Bitcoin” sürüldü. Aslında yeni değil, Bitcoin temelleri 1969’da atılan bir projeye ait. Parayı kim kontrol ediyorsa, dini de o kontrol ediyordur. Para ve dini kontrol eden siyaseti de kontrol ediyordur. Batı’nın hesaplaşmak istediği Müslümanlardır, Türklerdir. Bu yüzden milli güvenliğimizi tehdit ediyorlar. Bugün tartışmanın zamanı değil. Bu ülkede al bayrağın dalgalanması şart. Vatan bizimse gerisi teferruattır. Bu vatanı kimseye teslim etmeyeceğiz. Vatan ve kadın bizim her şeyimizdir. Bizler Afrin’de vatanımızın bekası için savaşıyoruz” diye konuştu.
Program sonunda Meclis Üyesi Ziya Aksüt, Kurtoğlu’na çiçek ve hediyesini takdim ederek katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Nazilli’de para savaşları anlatıldı

Nazilli’de para savaşları anlatıldı

Nazilli’de para savaşları anlatıldı

Nazilli’de para savaşları anlatıldı

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