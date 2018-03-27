Nazilli’de vatan sevgisini anlatan şarkılar seslendirildi

Şair Nurullah Genç ve Müzisyen Aykut Kuşkaya, Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Tiyatro Salonu’nda izleyicilere vatan sevgisini anlatan şiir ve ezgilerini seslendirdi.

Nazilli Belediyesi 9. Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali programı kapsamında sahne alan Genç, en güzel şiirlerini seyirciler için seslendirerek, “15 Temmuz ülkemiz için bir diriliş destandır. Biz bu dirilişi, altıncı mevsimle birleştirebilirsek bu millet geleceğe damgasını vurur. Bir şair ve bir sanatkâr olarak hayalim budur" dedi.

Şair Nurullah Genç’in ardından sahneye çıkan Müzisyen Aykut Kuşkaya, ‘Vatan Bizimdir’ isimli albümündeki şarkılarını seslendirdi.

Program sonunda Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Ender Vardar ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fatih Demir, Genç ve Kuşkaya’ya çiçek takdim etti.

1 Nisan 2018 Pazar gününe kadar sürecek olan 9. Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali programı kapsamında Taylan Kümeli, Talha Uğurluel, Bahattin Karakoç, Şermin Yaşar, Mesut Yar, Pelin Çift, Ahmet Selçuk İlkan ve daha pek çok ünlü isim sanatseverlerle buluşacak.