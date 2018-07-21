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Nazilli'deki 5 kişinin öldürüldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 17:23 | Son Güncelleme

'KİLİT DEĞİŞİNCE HİÇ DÜŞÜNMEDEN GİTTİM, SALDIRIYI YAPTIM' Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki pompalı tüfekle 5 kişiyi öldürüp, eşi ve kızıyla birlikte 4 kişiyi yaralayan Mustafa Duran'ın ifadesinde kayınbiraderi Birol Karakılıç ile onun eşi Emine Özlem Karakılıç'ın ölümüne üzüldüğünü söylediği öğrenildi.

'KİLİT DEĞİŞİNCE HİÇ DÜŞÜNMEDEN GİTTİM, SALDIRIYI YAPTIM'
Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki pompalı tüfekle 5 kişiyi öldürüp, eşi ve kızıyla birlikte 4 kişiyi yaralayan Mustafa Duran'ın ifadesinde kayınbiraderi Birol Karakılıç ile onun eşi Emine Özlem Karakılıç'ın ölümüne üzüldüğünü söylediği öğrenildi. Duran, katliamdan sonra Yenipazar ilçesine gittiğini, ardından otomobilini terk edip, gece yarısı yürüyerek İsabeyli Mahallesi'ndeki yakını Ahmet A.'nın evine geldiğini, geceyi burada geçirdiğini, sabah katliamda kullandığı 2 ruhsatsız pompalı tüfekle birlikte polise teslim olduğunu antattı.
Pişman olduğunu söyleyen Mustafa Duran'ın, "Evimin kilidinin değiştirildiğini görünce buna çok sinirlendim. Beni yalnız bıraktıklarını düşündüm. Hiç düşünmeden eşimin yaşadığı eve gittim, saldırıyı yaptım. Birol Karakılıç çok delikanlıydı. Ona ve eşinin ölümüne çok üzüldüm" dediği öğrenildi.
Bu arada Mustafa Duran'ın olayda kullandığı 09 RG 745 plakalı hafif ticari araç da, terk ettiği yerden Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliğine çekilerek, inceleme yapıldı.

Ramazan ÇETİN / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

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